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Çayırova Belediyesi Bursaspor maçı hangi kanalda, Çayırova Belediyesi Bursaspor nereden CANLI izlenir?

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Çayırova Belediyesi Bursaspor maçı hangi kanalda, Çayırova Belediyesi Bursaspor nereden CANLI izlenir?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın açılış karşılaşmalarından birinde Çayırova Belediyesi, Bursaspor’u konuk ediyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde “Çayırova Belediyesi Bursaspor maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Çayırova Belediyesi – Bursaspor maçı bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece basketbolseverler mücadeleyi şifresiz yayın yapan beIN Sports Haber üzerinden de takip edebilecek. İşte Çayırova Belediyesi – Bursaspor maçının saati, salonu ve yayın bilgileri.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çayırova Belediyesi ile Bursaspor arasındaki Basketbol Süper Ligi karşılaşması, beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak ekrana gelecek.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, beIN Sports Haber kanalı üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. beIN Sports Haber, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz yayın yapıyor. beIN Sports 5 ise ücretli abonelik gerektiren bir kanal olduğu için bu kanaldan izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BURSASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 5’e Digiturk’te 81 numaralı kanaldan ulaşabilecek. beIN Sports Haber ise Digiturk’te 85, Kablo TV’de 223 numaralı kanaldan yayın yapıyor. beIN Sports Haber’in yayınları ayrıca kanalın resmi YouTube hesabı üzerinden de takip edilebiliyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BURSASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Çayırova Belediyesi ile Bursaspor, bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi programında yer alıyor.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Çayırova Belediyesi, iç saha avantajını kullanarak Bursaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı kanallar üzerinden izlenmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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