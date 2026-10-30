Casa Pia Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, Casa Pia Sporting Lizbon maçı nereden CANLI izlenir?

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Casa Pia – Sporting Lizbon maçı bu akşam, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.15’te başlayacak. Rio Maior’daki Estádio Municipal de Rio Maior’da oynanacak karşılaşma, Türkiye’de beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Casa Pia – Sporting Lizbon maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

CASA PİA SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Casa Pia ile Sporting Lizbon arasındaki Portekiz Ligi karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

CASA PİA SPORTİNG LİZBON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 5 şifreli yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEİN SPORTS 5 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 5, Digiturk’te 81 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

CASA PİA SPORTİNG LİZBON MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden yayına ulaşabilecek. TOD’da maçı izleyebilmek için ilgili pakete abone olunması gerekiyor.

CASA PİA SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bu akşam, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.15’te, Portekiz yerel saatiyle ise 20.15’te başlayacak.

CASA PİA SPORTİNG LİZBON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Rio Maior kentindeki Estádio Municipal de Rio Maior’da oynanacak. Lizbon merkezli bir kulüp olan Casa Pia, iç saha maçlarını bu stadyumda oynuyor.

CASA PİA VE SPORTİNG LİZBON HANGİ TAKIM?

Sporting Lizbon, Benfica ve Porto ile birlikte Portekiz futbolunun “üç büyükleri” arasında yer alan köklü bir kulüp. Yeşil-beyazlı ekip, son yıllarda Portekiz Ligi’nde art arda şampiyonluk sevinci yaşadı. Casa Pia ise Portekiz’in başkenti Lizbon’u temsil eden ve uzun yıllar sonra yeniden Portekiz Ligi’nde mücadele eden köklü kulüplerden biri.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.