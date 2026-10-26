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Carlos del Cerro Grande kimdir? Derbinin İspanyol VAR hakemi kaç yaşında?

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Carlos del Cerro Grande kimdir? Derbinin İspanyol VAR hakemi kaç yaşında?
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda bu akşam İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande oturacak. MHK'nin atadığı 50 yaşındaki hakem, 2023'te Konferans Ligi finalini yönetmiş, 2026 Dünya Kupası'nda da VAR odasında görev almıştı. Carlos del Cerro Grande kimdir, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? İşte derbinin VAR hakemi hakkında bilinenler.

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam RAMS Park'ta karşılaştığında, tartışmalı pozisyonları ekrandan izleyip gerekirse orta hakemi monitöre çağıracak isim bir Türk hakemi olmayacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbinin VAR koltuğuna İspanyol Carlos del Cerro Grande'yi atadı.

Sahada düdük Atilla Karaoğlan'da. Maç 21.30'da başlayacak.

CARLOS DEL CERRO GRANDE DERBİDE HANGİ GÖREVİ YAPACAK?

Carlos del Cerro Grande, 26 Ekim 2026'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde video yardımcı hakem (VAR) olarak görev yapacak. AVAR koltuğunda Ferhan Kestanlıoğlu var.

Sahadaki ekip tamamen Türk hakemlerinden oluşuyor: orta hakem Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay, dördüncü hakem de Abdullah Buğra Taşkınsoy.

CARLOS DEL CERRO GRANDE KİMDİR?

Carlos del Cerro Grande, uzun yıllar İspanya'nın en üst liginde maç yönetmiş bir futbol hakemi. Futbola oyuncu olarak başladı ama bu yolda ilerleyemeyince 1993'te, henüz gençken hakemliğe geçti. Bir dönem polis memuru olarak da çalışan hakem, beden eğitimi ve spor bilimleri mezunu.

2010'ların başında La Liga hakemleri arasına girdi. 2013'te uluslararası kokart aldı.

CARLOS DEL CERRO GRANDE KAÇ YAŞINDA?

Carlos del Cerro Grande 1976 doğumlu, 50 yaşında.

CARLOS DEL CERRO GRANDE NERELİ?

Carlos del Cerro Grande, İspanya'nın başkenti Madrid'den.

CARLOS DEL CERRO GRANDE HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Carlos del Cerro Grande'nin orta hakem olarak yönettiği en büyük maç, 7 Haziran 2023'te Prag'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi finali. Fiorentina ile West Ham United arasındaki bu karşılaşma onun ilk Avrupa kupası finaliydi.

Ondan iki yıl önce, 2021'de, iki büyük finalde dördüncü hakem olarak görev aldı: Porto'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finali (Manchester City-Chelsea) ve Wembley'deki EURO 2020 finali (İtalya-İngiltere). Aynı turnuvanın grup aşamasında Glasgow'daki Hırvatistan-Çekya maçını yönetti. 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde beş maça çıktı; bunlardan biri Inter ile Benfica arasındaki çeyrek final rövanşıydı.

CARLOS DEL CERRO GRANDE DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALDI MI?

Carlos del Cerro Grande, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda VAR hakemi olarak görev aldı. Turnuvadaki ilk maçı, D Grubu'nda ABD ile Paraguay arasında Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaydı. Bu akşam yine aynı koltukta.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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