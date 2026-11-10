Carlo Holse kimdir, kaç yaşında? Samsunspor'dan MLS'e giden kanat sakatlandı

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Samsunspor'dan ayrılıp Amerika'ya giden Carlo Holse için kötü haber geldi: St. Louis City'nin Danimarkalı kanat oyuncusu sakatlandı ve takımının Houston Dynamo ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. Holse, MLS'teki ilk aylarında LA Galaxy'ye 21 dakikada üç gol atmıştı.

CARLO HOLSE SAKATLANDI MI?

Carlo Holse sakatlandı ve St. Louis City'nin Houston Dynamo ile oynadığı son maçta forma giyemedi. Kulüp, sakatlığın ayrıntısını ve oyuncunun ne zaman döneceğini henüz resmi olarak duyurmadı.

27 yaşındaki oyuncu, 28 Temmuz 2026'da katıldığı St. Louis City'de MLS'te 8 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol attı.

CARLO HOLSE KİMDİR?

Carlo Holse, sağ kanatta ve hücum orta sahasında oynayan Danimarkalı bir futbolcu. Asıl adı Carl Johan Holse Justesen. Futbola Kopenhag'daki B 1903 kulübünde başladı, sonra FC Kopenhag altyapısına geçti ve 2017'de bu kulübün A takımına yükseldi.

Türkiye'de Samsunspor formasıyla tanındı. St. Louis City onu "designated player" statüsünde, yani maaş tavanının dışında tutulabilen oyuncu kontenjanından kadrosuna kattı; sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar sürüyor ve kulübün bir yıllık uzatma opsiyonu var. St. Louis'te 19 numarayı giyiyor.

Danimarka A Milli Takımı'nda tek maçı var. 10 Haziran 2025'te Litvanya'nın 5-0 yenildiği hazırlık maçında 78. dakikada oyuna girdi. Ümit milli takımında da 14 kez forma giydi.

CARLO HOLSE KAÇ YAŞINDA?

Carlo Holse 27 yaşında. 2 Haziran 1999'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğdu.

CARLO HOLSE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Carlo Holse profesyonel kariyerine FC Kopenhag'da başladı. Forma şansı bulmak için 2019'un ilk yarısında Esbjerg'e kiralandı ve orada 14 lig maçında 3 gol attı.

31 Ocak 2020'de Norveç'in Rosenborg kulübüyle dört yıllık sözleşme imzaladı, Trondheim ekibinde üç buçuk sezonda 24 gol attı. 1 Eylül 2023'te Samsunspor'a geçti. Sonrası Amerika.

CARLO HOLSE SAMSUNSPOR'DA KAÇ GOL ATTI?

Carlo Holse, Samsunspor'da üç sezonda tüm kulvarlarda 114 maça çıktı, 22 gol attı ve 14 asist yaptı. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde 2 gol attı; 5 asistle de turnuvada asist sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Samsunspor ile yolları 28 Temmuz 2026'da ayrıldı ve Danimarkalı oyuncu aynı gün St. Louis City'nin yeni transferi olarak açıklandı.

CARLO HOLSE LA GALAXY'YE KAÇ GOL ATTI?

Carlo Holse, St. Louis City'nin LA Galaxy'yi 6-2 yendiği maçta 2., 7. ve 21. dakikalarda üç gol attı. MLS tarihinde maçın başından itibaren atılan en hızlı ikinci hat-trick buydu.

St. Louis City bu galibiyetle 20 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı ve ligin rekoruna ortak oldu. Holse, MLS'in 29. haftasının oyuncusu seçildi.