Cansu Tekin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Cansu Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya fenomeni Cansu Tekin hakkında ortaya atılan gözaltı iddiası gündemde geniş yankı uyandırdı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesi sonrası sosyal medyada “Cansu Tekin gözaltına mı alındı?” sorusu kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi. Operasyonun detayları kadar genç fenomenin hayatı, yaşı ve nereli olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, Cansu Tekin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Cansu Tekin kimdir, kaç yaşında?
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adı geçen sosyal medya fenomeni Cansu Tekin hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Operasyon sonrası gözaltı iddiaları gündeme otururken, özellikle genç takipçileri fenomenin hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
CANSU TEKİN GÖZALTINA MI ALINDI?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Cansu Tekin’in de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi. Operasyonda toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
CANSU TEKİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Soruşturma kapsamında savcılığın; gelen ihbarlar, dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda bazı ünlü isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphe oluştuğunu değerlendirdiği ifade edildi. Cansu Tekin hakkında da bu kapsamda işlem yapıldığı aktarıldı.
BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Operasyonda gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında şu kişiler yer aldı:
- Mabel Matiz
- Feyza Civelek
- Onur Tuna
- Volkan Bahçekapılı
- Osman Haktan Canevi
- Aslıhan Turanlı
- Kübra İmren Siyahdemir
- Mehmet Rahşan
- Cansu Tekin
- Özgür Deniz Cellat
- Tarık Tunca Bakır
- Aycan Yağcı
- Tuğçe Postoğlu
- Eda Dora
OLAY NEDİR?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, kamuoyunda tanınan bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair şüpheler üzerine işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrolü ve uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü bildirildi.
CANSU TEKİN KİMDİR?
Cansu Tekin, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan bir internet fenomenidir. 30 Kasım 2000 tarihinde İstanbul Fatih’te doğdu. Eğitim hayatında farklı liselerde öğrenim gördükten sonra Bil Koleji’nden mezun oldu.
Bir dönem tenis ve badminton sporlarıyla ilgilenen Cansu Tekin’in bu alanlarda çeşitli ödüller aldığı da biliniyor. 2020 yılından itibaren sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen, özellikle Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.