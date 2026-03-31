Cansu Pınar Hayırlıoğlu, Türkiye’de mimarlık ve şehircilik alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle öne çıkan bir isimdir. Hem kamu hem de özel sektörde sürdürdüğü çalışmalar, onun tasarım ve kentsel planlama konularında uzmanlaşmasını sağlamıştır. Peki, Cansu Pınar Hayırlıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Cansu Pınar Hayırlıoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

CANSU PINAR HAYIRLIOĞLU KİMDİR?

Cansu Pınar Hayırlıoğlu, Türkiye’de mimarlık alanında öne çıkan profesyonellerden biridir. Uzun yıllardır hem kamu hem de özel sektörde edindiği deneyimle dikkat çeken Hayırlıoğlu, özellikle şehir planlaması ve yapı tasarımı konularında uzmanlaşmıştır. Kariyer yolculuğu boyunca farklı ölçeklerde projelere imza atarak, mimarlık disiplinine katkı sağlamıştır.

CANSU PINAR HAYIRLIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Cansu Pınar Hayırlıoğlu, mimarlık kariyerine hem kamu hem özel sektörde devam etmektedir. Halen Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde mimar olarak görev yapmakta ve şehir planlaması, imar süreçleri ve kamusal projelerde aktif rol almaktadır. Kasım 2012’den bu yana sürdürdüğü görevinde, Bursa’nın kentsel gelişim projelerinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Buna ek olarak, CAPH Architecture firmasında 2012 yılından itibaren mimar olarak çalışmaktadır. Özel sektördeki bu deneyim, Cansu Pınar Hayırlıoğlu’nun yaratıcı tasarım süreçlerine ve modern mimarlık trendlerine hâkim olmasını sağlamaktadır. Böylece hem kamu projelerinde hem de özel tasarım projelerinde dengeli ve kapsamlı bir deneyim sunmaktadır.

CANSU PINAR HAYIRLIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Cansu Pınar Hayırlıoğlu’nun doğum yılına dair kesin bir bilgi mevcut olmasa da, eğitim ve iş geçmişine bakıldığında yaklaşık yaş tahmini yapılabilir. 2007-2012 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitim almış ve 2012 yılında profesyonel kariyerine başlamıştır. Bu verilere göre, 2026 itibarıyla Cansu Pınar Hayırlıoğlu’nun yaşı tahminen 30’lu yaşlarının başı veya ortaları civarında olduğu tahmin ediliyor.

CANSU PINAR HAYIRLIOĞLU NERELİ?

Cansu Pınar Hayırlıoğlu’nun kökeni ve doğum yeri ile ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, eğitim ve iş deneyimleri onun Türkiye’nin batı bölgeleriyle güçlü bağlar kurduğunu göstermektedir.

EĞİTİM VE PROFESYONEL DENEYİMİ

Eğitim

Maltepe Üniversitesi – Mimarlık (2007-2012)

Modern mimarlık ve şehircilik alanında kapsamlı bir eğitim alarak, teorik ve pratik bilgi birikimini geliştirmiştir.

Bursa Anadolu Kız Lisesi (2005-2007)

Lise eğitimi sırasında akademik temellerini güçlendirmiştir.

Profesyonel Deneyim

Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Mimar (Kas 2012 – Devam ediyor)

Kentsel planlama ve imar süreçlerinde aktif görev alarak kamu projelerine katkı sağlamaktadır.

CAPH Architecture – Mimar (Ağu 2012 – Devam ediyor)

Özel sektörde mimari tasarım projelerinde görev alarak, yaratıcı çözümler geliştirmektedir.

Bu deneyimler, Cansu Pınar Hayırlıoğlu’nu hem kamusal hem özel alanda yetkin bir mimar olarak konumlandırmaktadır.