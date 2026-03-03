Cansever öldü mü, yaşıyor mu? Cansever'in sağlık durumu nasıl?

Cansever'in sağlık durumu gündemde yoğun şekilde konuşuluyor. Ünlü sanatçı yaşıyor mu, yoksa ciddi bir sağlık problemi mi yaşıyor? Hayranları ve müzikseverler, Cansever'in son durumunu merak ediyor; gelişmeler haberin devamında…

CANSEVER ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Cansever yaşamaktadır. Henüz vefat ettiği yönünde bir bilgi bulunmamaktadır.

CANSEVER YAŞIYOR MU?

Evet, Cansever hayattadır. Almanya'da tedavi sürecine devam etmektedir.

CANSEVER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cansever'e lösemi teşhisi konulmuştur ve tedavisine Almanya'da başlamıştır. Cuma günü kemoterapiye başlayacağını duyurmuştur. Kendisinin açıklamasına göre doktorları iyi ve sağlık sürecini kontrollü bir şekilde yürütmektedir.

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, Kuzey Makedonya asıllı söz yazarı ve şarkıcıdır. 1992 yılından bu yana müzik kariyerini sürdürmekte olup, özellikle Türkiye'de popüler Arabesk ve Roman müziği şarkılarıyla tanınmaktadır.

CANSEVER KAÇ YAŞINDA?

Cansever, 8 Temmuz 1967 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

CANSEVER NERELİ?

Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde doğmuştur. Babası Selanik, annesi ise Bulgaristan göçmeni ve Roman asıllıdır.

CANSEVER'İN KARİYERİ

Cansever, 1992 yılında Kuzey Makedonya'da ilk albümü Kemano Başal E Romenge ile müzik dünyasına adım attı. 1997 yılında Türkiye'de Meçhul albümüyle kariyerine başladı ve Cemalim (1998), Yollar Hasta Ben Yorgunum (2000), Farklı Yorum (2006), Hey Denysha (2013), Doya Doya Arabesk (2016), Cansever Ce (2020) gibi albümlerle müzikseverlerin beğenisini kazandı. Popüler şarkıları arasında Kara Çadır, Cemalim, Kime Bu İnat ve Havalı Geliyor yer almaktadır.