Cansever öldü mü? SON DAKİKA! Cansever neden öldü, hastalığı neydi?

Cansever öldü mü? Cansever neden öldü, hastalığı neydi? Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Cansever hayatını kaybetti.

CANSEVER ÖLDÜ MÜ?

90'lı yıllara damga vuran, Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz arabesk şarkıların sahibi Cansever, lösemiye yeni düştü. Geçtiğimiz aralık ayında lösemi (kan kanseri) teşhisi konulan, Almanya'da ilik nakli de yapılan usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

CANSEVER NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilinen temel gelişme, 2025 yılının sonunda lösemi teşhisi konulmasıdır. Cansever, Almanya'da tedavi gördüğünü ve kemoterapi sürecine başladığını kendi paylaşımlarıyla duyurmuştu.

2026 yılının başında tedavinin ardından hastalığı yendiğini açıklayan sanatçı için sonraki dönemde ilik nakli süreci gündeme geldi. Mart ayında uygun donör bulunduğu ve 26 Mart'ta ilik naklinin gerçekleştirildiği açıklandı. Cansever'in menajeri Erhan Arı da naklin başarılı geçtiğini ve tedavinin bir süre daha hastanede devam edeceğini bildirdi.

Nisan 2026'da ise Cansever'in nakilden yaklaşık beş hafta sonra ilk kez dışarı çıktığı ve sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptığı haberleştirildi.

Dolayısıyla mevcut doğrulanmış bilgiler Cansever'in ölümünü değil, lösemi nedeniyle geçirdiği tedavi ve ilik nakli sürecini gösteriyor.

CANSEVER'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Cansever'in kamuoyuna açıkladığı hastalık lösemiydi. Lösemi, kan hücrelerinin üretildiği kemik iliğini ve kan sistemini etkileyen kanser türlerinin genel adıdır. Sanatçı, 2025 yılının Aralık ayında yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurdu.

Tedavi sürecinde kemoterapi gördüğü bildirilen Cansever, Almanya'da hastanede tedavi altına alındı. Ocak 2026'da yaptığı açıklamada tedavinin ardından sağlık durumunun düzeldiğini ve hastalığı yendiğini ifade etti.

Bunun ardından tedavinin devam eden aşamasında uygun donör bulunduğu açıklandı. Cansever, 19 Mart'ta hastaneye yatacağını ve 29 Mart'ta ilik nakli yapılacağını duyurdu. Ancak sonraki haberlerde naklin 26 Mart 2026'da gerçekleştirildiği ve başarılı geçtiği belirtildi.

Nisan 2026'da Cansever'in nakil sonrası dışarı çıktığı ve sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunduğu da haberlerde yer aldı.

Burada ayrıca önemli bir ayrım bulunuyor: Cansever'in geçmişinde ankilozan spondilit (Morbus Behterew) olarak aktarılan başka bir sağlık sorunu da bulunuyor. Ancak 2025-2026 döneminde kamuoyuna yansıyan ve tedavi sürecine konu olan hastalık lösemi oldu. Cansever'in geçmişte bu romatizmal hastalık nedeniyle de sağlık sorunları yaşadığı biyografik kaynaklarda belirtiliyor.

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, arabesk ve Roman müziğiyle tanınan şarkıcıdır. 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğdu. Gerçek adı kaynaklarda Dzansever Dalipova olarak geçmektedir.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Cansever, 1992 yılında Kuzey Makedonya'da yayımladığı ilk çalışmasının ardından müzik dünyasındaki yerini güçlendirdi. Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanınması ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programında “Kara Çadır” adlı türküyü seslendirmesiyle gerçekleşti. Aynı yıl Meçhul albümünü yayımladı.

Ardından Cemalim, Yollar Hasta Ben Yorgunum, Derdim Çoktur, Farklı Yorum, Ben Ne Günler Gördüm, Doya Doya Arabesk ve Yenildik gibi çalışmalarla müzik kariyerini sürdürdü. “Kime Bu İnat”, “Ağla Gözbebeğim” ve “Sen de Gittin” sanatçının bilinen eserleri arasında yer aldı.

Cansever'in hayatındaki dikkat çeken olaylardan biri de çocukluk döneminde yaşadığı göz kaybıdır. Kaynaklarda, 12 yaşındayken sokakta çocukların fırlattığı bir sopa nedeniyle bir gözünü kaybettiği aktarılmaktadır.

Sanatçı ilerleyen yıllarda müzik çalışmalarını farklı isimlerle yaptığı düetlerle de sürdürdü. 2018'de Barış ile “Son Ütücü” adlı çalışmayı seslendirdi. 2019'da ise Kobra Murat ve DJ Yılmaz ile “Havalı Geliyor” adlı parçayı hazırladı. Parça daha sonra Cansever'in Cansever Ce çalışmasında da yer aldı.

CANSEVER'İN MÜZİK KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Cansever'in müzik kariyerinde öne çıkan çalışmalar arasında kronolojik olarak şu albüm ve projeler bulunuyor:

1992 – Morbus Behterew

1997 – Meçhul

1998 – Cemalim

2000 – Yollar Hasta Ben Yorgunum

2002 – Derdim Çoktur

2006 – Farklı Yorum

2013 – Hey Denysha

2014 – Ben Ne Günler Gördüm

2014 – Roman Kızı

2015 – Hala Seviyorum

2016 – Doya Doya Arabesk

2017 – Yenildik

2018 – Son Ütücü

2020 – Cansever Ce