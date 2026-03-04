Cansever'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Cansever kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cansever'in tedavi süreci kritik bir döneme girdi! Uygun donör bulunamaması, planlanan ilik nakli tarihini merak konusu haline getirdi. Sanatçının sağlık durumu nasıl ilerliyor, hastalığı nedir? Cansever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayranları ve müzikseverler, sanatçının son durumunu öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANSEVER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cansever'in Almanya'da yürütülen lösemi tedavisi kritik bir aşamaya girdi. Uygun donör bulunamaması durumunda mart veya nisan aylarında ilik nakli yapılması planlanıyor. Tedavi süreci sevenlerini endişelendirse de Cansever'in durumu doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.

CANSEVER'İN HASTALIĞI NEDİR?

Cansever'e 2026 yılında lösemi teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde kemoterapi ve olası ilik nakli seçenekleri değerlendiriliyor.

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, gerçek adı Dzansever Dalipova olan, Kuzey Makedonya asıllı söz yazarı ve şarkıcıdır. 1967 doğumlu sanatçı, 1992'den bu yana müzik kariyerine devam etmekte ve özellikle arabesk ve Roman müziğiyle tanınmaktadır.

CANSEVER KAÇ YAŞINDA?

Cansever, 8 Temmuz 1967 doğumludur ve 2026 itibarıyla 58 yaşındadır.

CANSEVER NERELİ?

Cansever, Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğmuştur. Babası Selanik, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

CANSEVER'İN KARİYERİ

Müzik kariyerine 1992 yılında Kuzey Makedonya'da yayımladığı ilk albümü "Kemano Başal E Romenge" ile başlayan Cansever, 1997'de Türkiye'de İbrahim Tatlıses'in programında performans sergileyerek tanındı. 1998'de "Cemalim" albümüyle Türkiye'de geniş kitlelere ulaştı.

2000'li yıllarda "Yollar Hasta Ben Yorgunum" ve 2006'da "Farklı Yorum" gibi albümleriyle kariyerini sürdürdü. 2013'te "Hey Denysha" albümüyle sahnelere geri döndü, 2014-2016 yıllarında "Ben Ne Günler Gördüm", "Hala Seviyorum" ve "Roman Kızı" gibi albümleriyle popülerliğini pekiştirdi. 2016'da yayımladığı "Doya Doya Arabesk" albümü ve 2018 sonrası düetleriyle müzik piyasasında aktifliğini devam ettirdi.