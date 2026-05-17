CANLI İZLE: Fenerbahçe Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Eyüpspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe- Eyüpspor karşılaşması için geri sayım sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, sezonun son haftasında taraftarı önünde Eyüpspor’u ağırlayacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “ Fenerbahçe Eyüpspor canlı nereden izlenir?”, “ Fenerbahçe Eyüpspor maçı hangi kanalda?” ve “ Fenerbahçe Eyüpspor maçı saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Sezonun son haftasında oynanacak karşılaşma, Chobani Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sezonu galibiyetle tamamlamak isterken Eyüpspor ise ligde kalma umutlarını sürdürmek adına sahaya çıkacak. Bu nedenle mücadelede yüksek tempo ve büyük rekabet bekleniyor.

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı kuruluş üzerinden maçı ekran başından izleyebilecek. Mücadele şifreli yayın kapsamında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran platform, mücadeleyi canlı yayın akışı içerisinde futbolseverlerle buluşturacak

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

Chobani Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

MUHTEMEL 11’LER NETLEŞTİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri belli oldu.

Fenerbahçe İlk 11

Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Brown, İsmail, Kante, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem

Eyüpspor İlk 11

Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Radu, Metehan, Umut Bozok

FENERBAHÇE İLE EYÜPSPOR 4. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Eyüpspor, resmi maçlarda 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan önceki mücadelelerde sarı-lacivertli takım üstün sonuçlar aldı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe sahasında rakibini 2-1 mağlup etmişti. Bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.

EYÜPSPOR İÇİN KRİTİK 90 DAKİKA

Eyüpspor, Süper Lig’de kalma mücadelesi açısından kritik bir maça çıkacak. Son 4 haftada topladığı 10 puanla düşme hattından uzaklaşan İstanbul temsilcisinin ligde kalma durumu diğer maçların sonuçlarına göre netlik kazanacak.