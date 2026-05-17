Haberler

CANLI İZLE: Fenerbahçe Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Eyüpspor maçı hangi kanalda?

CANLI İZLE: Fenerbahçe Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Eyüpspor maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olan Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması için heyecan doruğa çıktı. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde sezonu galibiyetle kapatmayı hedeflerken, Eyüpspor ise ligde kalma umutlarını sürdürmek adına kritik bir maça çıkacak. Peki, Fenerbahçe Eyüpspor canlı nereden izlenir? Fenerbahçe Eyüpspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Eyüpspor canlı, şifresiz izle!

Trendyol Süper Lig’de sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe- Eyüpspor karşılaşması için geri sayım sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, sezonun son haftasında taraftarı önünde Eyüpspor’u ağırlayacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “ Fenerbahçe Eyüpspor canlı nereden izlenir?”, “ Fenerbahçe Eyüpspor maçı hangi kanalda?” ve “ Fenerbahçe Eyüpspor maçı saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. 

FENERBAHÇE EYÜPSPOR CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Sezonun son haftasında oynanacak karşılaşma, Chobani Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sezonu galibiyetle tamamlamak isterken Eyüpspor ise ligde kalma umutlarını sürdürmek adına sahaya çıkacak. Bu nedenle mücadelede yüksek tempo ve büyük rekabet bekleniyor.

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı kuruluş üzerinden maçı ekran başından izleyebilecek. Mücadele şifreli yayın kapsamında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran platform, mücadeleyi canlı yayın akışı içerisinde futbolseverlerle buluşturacak

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

Chobani Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

MUHTEMEL 11’LER NETLEŞTİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri belli oldu.

Fenerbahçe İlk 11

Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Brown, İsmail, Kante, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem

Eyüpspor İlk 11

Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Radu, Metehan, Umut Bozok

FENERBAHÇE İLE EYÜPSPOR 4. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Eyüpspor, resmi maçlarda 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan önceki mücadelelerde sarı-lacivertli takım üstün sonuçlar aldı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe sahasında rakibini 2-1 mağlup etmişti. Bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.

EYÜPSPOR İÇİN KRİTİK 90 DAKİKA

Eyüpspor, Süper Lig’de kalma mücadelesi açısından kritik bir maça çıkacak. Son 4 haftada topladığı 10 puanla düşme hattından uzaklaşan İstanbul temsilcisinin ligde kalma durumu diğer maçların sonuçlarına göre netlik kazanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

İsrail'i yenip dünya gündemindeydi: Türkler'e seslenip bakın ne demiş
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

ABD ve İran restleşti! İki taraf da masaya 5 şart koydu
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

Sen bu hallere nasıl düştün?
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

Eşi ve çocuklarını öne sürdü, tahliyesini istedi

Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti