CANLI İZLE: Beşiktaş Eyüpspor FK maçı CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor FK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Eyüpspor canlı izle! Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı devam ediyor. Sezonun ilk maçında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. TFF'nin açıkladığı programa göre mücadele 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Beşiktaş Eyüpspor FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspor FK maçı canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN Sports yayın platformuna erişim sahibi olması gerekiyor.

Karşılaşmanın Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağı bilgisi hem Beşiktaş'ın resmi fikstüründe hem de yayıncı kuruluşun maç sayfasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR FK MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Eyüpspor maçının resmi canlı yayını beIN Sports üzerinden izlenebilecek. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında olduğu için ücretsiz ve yetkisiz canlı yayın bağlantıları yerine yayıncı kuruluşun resmi platformlarının kullanılması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig 1. hafta mücadelesi 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

Maç bilgileri:

Karşılaşma: Beşiktaş - Eyüpspor

Tarih: 16 Ağustos 2026 Pazar

Saat: 21.30

Stadyum: Tüpraş Stadyumu

Yayın: beIN Sports 1

Yayın türü: Şifreli

TFF'nin 2026-2027 sezonu ilk hafta programında Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasının başlangıç saati 21.30 olarak açıklandı.

Beşiktaş da resmi fikstüründe Eyüpspor karşılaşmasını 16 Ağustos saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda gösterecek şekilde duyurdu.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR İLK 11 LER

Beşiktaş ile Eyüpspor'un karşılaşma öncesindeki muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş:

Nübel, Muriollo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

Eyüpspor:

Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabiri, Da Costa, Boutoubba, Pintor, Yusuf

Buradaki kadrolar muhtemel 11 niteliğindedir. Kesin ilk 11'lerin maç öncesinde teknik direktörlerin resmi takım listelerini açıklamasıyla netleşmesi beklenir. Maç takip servislerinde de kesin kadroların karşılaşmaya yaklaşık bir saat kala açıklanabildiği belirtiliyor.