27 Şubat Cuma günü Çankırı'da okullar tatil mi sorusu merak ediliyor. Çankırı Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil olup olmadığı konusu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Çankırı okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Çankırı 'da okul yok mu ÇANKIRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ÇANKIRI HAVA DURUMU

ÇANKIRI'DA DONDURUCU SOĞUK VE KAR GEÇİŞLERİ: 27 ŞUBAT RAPORU

Çankırı genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü kış koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir genelinde beklenen kar yağışı ve sıfırın altına düşen sıcaklıklar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Çankırı merkez ve çevre ilçelerde gökyüzü kapalı olacak ve aralıklarla kar yağışı görülecek.

• Hava Durumu: Gündüz kar yağışlı, gece ise çok bulutlu ve dondurucu bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 2°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu ayazla birlikte termometreler -5°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde kar yağışı olasılığı %40 civarında seyredecek.

• Rüzgar: Kuzeybatı yönünden saatte 8 mph hızla esecek rüzgar, hissedilen soğuğu daha da kuvvetlendirecek.

• Nem Oranı: Nem oranı gün boyu %72 seviyelerinde seyrederek havayı daha nemli ve soğuk hissettirecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Buzlanma ve Don Riski: Gece sıcaklığın -5°C'ye kadar düşecek olması nedeniyle yollarda kuvvetli buzlanma beklenmektedir. Özellikle sabahın ilk saatlerinde işe ve okula gidecek vatandaşların, sürücülerin gizli buzlanmaya karşı son derece dikkatli olması gerekmektedir.

• Ulaşım Güvenliği: Kar yağışının etkili olduğu saatlerde görüş mesafesinde azalmalar yaşanabilir. Şehirler arası yollarda ve yüksek kesimlerde kar lastiği kullanımı hayati önem taşımaktadır.

• Zirai Don Uyarısı: Gece beklenen dondurucu soğuklar nedeniyle tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi için çiftçilerin gerekli önlemleri alması önerilmektedir.

ÇANKIRI OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.