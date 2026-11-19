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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçtiğine ilişkin gelişmenin ardından yeniden gündeme geldi. Siyasi kariyeri, eğitim hayatı ve özel yaşamı merak edilen Yüceer hakkında, nereli olduğu, kaç yaşında bulunduğu ve doktorluk mesleğine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Candan Yüceer kimdir, Alevi mi, ne doktoru? İşte yaşamı ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, Türk siyasetçi ve hekimdir. 4 Mayıs 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatında Ankara, Samsun, Çerkezköy ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Yüceer, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Tekirdağ milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. CHP Parti Meclisi üyeliğinin yanı sıra kadın ve çocuk haklarına yönelik çalışmalarda da bulundu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yüceer, seçim sonucunda belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2024 tarihinde görevine başladı. 30 Mayıs 2024'te ise Trakya Belediyeler Birliği Başkanı oldu.

CANDAN YÜCEER KAÇ YAŞINDA?

Candan Yüceer, 4 Mayıs 1973 doğumludur. Kasım 2026 itibarıyla 53 yaşındadır.

CANDAN YÜCEER NERELİ?

Candan Yüceer, Ankara'da doğdu. Eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Hekimlik görevini farklı şehirlerde sürdüren Yüceer, mesleki çalışmalarının ardından Tekirdağ'da siyasi kariyerine devam etti.

CANDAN YÜCEER NE DOKTORU?

Candan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir tıp doktorudur. Mezuniyetinin ardından Ankara, Samsun, Çerkezköy ve Tekirdağ'da hekim olarak çalıştı. Paylaşılan biyografik bilgilerde uzmanlık alanına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

CANDAN YÜCEER ALEVİ Mİ?

Candan Yüceer'in Alevi olup olmadığına ilişkin paylaşılan biyografik bilgilerde doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Yüceer'in inancı veya mezhebi hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

CANDAN YÜCEER'İN EŞİ KİM, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Candan Yüceer, Op. Dr. Kamil Yüceer ile evlidir. İki çocuk annesi olan Yüceer'in ailesine ilişkin kamuya açık biyografik bilgilerde bu detaylar yer almaktadır.

CANDAN YÜCEER'İN SİYASİ KARİYERİ

Candan Yüceer, siyasi yaşamında uzun süre CHP bünyesinde görev aldı. 2011 yılında Tekirdağ milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Yüceer, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde milletvekilliği yaptı.

CHP Parti Meclisi üyeliği görevini üç dönem sürdüren Yüceer, CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulundu. Ayrıca TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği yaptı.

2024 yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yüceer, 30 Mayıs 2024'te Trakya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de üstlendi. 30 Nisan 2026 tarihinde yapılan seçimde bu göreve yeniden seçildi.

CANDAN YÜCEER HANGİ PARTİDEN?

Candan Yüceer, siyasi kariyerinin önemli bölümünde CHP bünyesinde görev yaptı. Paylaşılan biyografik bilgilere göre 2026 yılında CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı. 7 Kasım 2026 tarihinde ise Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. İstifasının ardından bağımsız siyasetçi olarak yer aldı.