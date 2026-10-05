Can Uzun neden yok, İtalya Türkiye maçında Can Uzun yok mu, yedek mi, cezalı mı, Can Uzun sakat mı neden oynamıyor?

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A Milli Takım, Bologna'daki zorlu İtalya deplasmanına önemli eksiklerle çıkarken, Can Uzun'a ilişkin gelişmeler de dikkat çekti. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezalı olduğu karşılaşmada hücum hattında Can Uzun'un da ilk 11'de yer almaması, "Can Uzun neden oynamıyor, sakatlığı mı var, Montella neden tercih etmedi?" sorularını beraberinde getirdi. Can Uzun'un İtalya maçındaki durumuna dair ayrıntılar haberimizde.

CAN UZUN İTALYA MAÇINDA NEDEN YOK?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynadığı kritik karşılaşmada genç yıldız Can Uzun forma giyemedi. Maç kadrosunda Can Uzun'un adını göremeyen futbolseverler, yetenekli oyuncunun neden oynamadığını araştırmaya başladı. Can Uzun'un İtalya karşısında sahada olmamasının nedeni, yaşadığı sakatlık oldu. Genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

CAN UZUN SAKAT MI?

Evet, Can Uzun'un İtalya maçında forma giyememesinin nedeni sakatlık. Milli futbolcu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Bologna'daki karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Teknik heyet, oyuncunun durumunu değerlendirdikten sonra genç yıldızı kadrodan çıkarma kararı aldı. Sakatlığın türü ve iyileşme süresine ilişkin ayrıntılı bir açıklama ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

CAN UZUN CEZALI MI, YEDEK Mİ?

Can Uzun'un İtalya maçında kart cezası bulunmuyordu. Genç oyuncunun yedek kulübesinde de yer almamasının tek nedeni sakatlık oldu. İtalya karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen isimler ise Belçika maçında sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dı.

BURSA'DA İLK 11'DEYDİ

Can Uzun, grubun ikinci maçında Bursa'da oynanan Türkiye-İtalya karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ay-yıldızlıların 4-1 kaybettiği o maçta hücum hattında görev yapan genç futbolcu, rövanş karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle takımına destek veremedi.

MİLLİLERDE EKSİK LİSTESİ UZADI

Can Uzun'un sakatlığı, İtalya maçı öncesinde zaten önemli eksikleri bulunan A Milli Takım için yeni bir kayıp oldu. Ay-yıldızlılar Bologna'da cezalı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'ndan da yararlanamadı. Hücum hattında forma giyebilecek pek çok önemli ismin eksikliği, Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı kadro kurgusunda zorunlu değişikliklere gitmeye yöneltti.

CAN UZUN KASIMDA DÖNEBİLECEK Mİ?

Taraftarların merak ettiği bir diğer konu ise Can Uzun'un milli takıma ne zaman döneceği. A Milli Takım, kasım ayında İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak ve ardından Fransa deplasmanına gidecek. Genç oyuncunun bu maçlarda forma giyip giyemeyeceği, sakatlığının seyrine ve kulübündeki tedavi sürecine bağlı olacak.