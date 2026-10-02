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Can Uzun neden yok? Can Uzun Belçika Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok?

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Can Uzun neden yok? Can Uzun Belçika Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok?
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A Milli Futbol Takımı'nda Belçika maçı öncesi Can Uzun'dan kötü haber geldi. Türkiye'deki son antrenmana katılamayan 20 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun neden yok? Can Uzun Belçika Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok? Detaylar...

Belçika karşılaşması öncesinde A Milli Takım'ın kadrosunda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Milli formayla son dönemde ilk 11'de görev alan Can Uzun'un durumu, maç öncesi en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Peki,  Can Uzun neden yok? Can Uzun Belçika Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok? Detaylar haberimizde.

CAN UZUN NEDEN YOK?

Can Uzun, yaşadığı sakatlık nedeniyle Belçika maçının kadrosunda yer almıyor. 20 yaşındaki futbolcu, karşılaşma öncesinde A Milli Takım'ın Riva'daki son antrenmanına ağrıları nedeniyle katılmamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu da 1 Ekim'deki resmi bilgilendirmesinde Uzun'un ağrısı nedeniyle çalışmada bulunmadığını duyurdu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre yapılan değerlendirme sonrasında Can Uzun'un Belçika karşılaşmasının kadrosundan çıkarılmasına karar verildi. Bu nedenle milli futbolcu, Liège'deki mücadelede forma giyemeyecek.

CAN UZUN BELÇİKA TÜRKİYE MAÇINDA SAKAT MI, CEZALI MI, KADRODA MI YOK?

Can Uzun, sakatlığı nedeniyle Belçika maçının kadrosunda bulunmuyor. Milli futbolcu, karşılaşma öncesindeki son antrenmana da ağrıları nedeniyle katılmamıştı. TFF'nin açıklamasına göre diğer oyuncular antrenmanda yer alırken Can Uzun çalışmaya katılmadı.

Can Uzun, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya karşılaşmalarında A Milli Takım'ın ilk 11'inde başlamıştı. Belçika karşısında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI MUHTEMEL 11

Türkiye'nin Belçika karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Belçika'nın muhtemel 11'i ise Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, Lukebakio, Kevin De Bruyne, Trossard ve Romelu Lukaku şeklinde.

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçının 2 Ekim Cuma günü Liège'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanması planlanıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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