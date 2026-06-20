2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yoluna devam etmek isteyen A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında turnuvanın en önemli mücadelelerinden birine çıkmaya hazırlanıyor. Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından gruptan çıkma umutlarını canlı tutabilmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği ilk 11 kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Can Uzun neden oynamıyor? Türkiye Paraguay maçında Türkiye Paraguay neden yok? Detaylar..

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇINDA TÜRKİYE PARAGUAY NEDEN YOK?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanacak Paraguay karşılaşması öncesinde açıklanan ilk 11'de teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri dikkat çekti. A Milli Takım'ın sahaya çıkacağı kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci

Uğurcan Çakır

Savunma

Mert Müldür

Merih Demiral

Abdülkerim Bardakcı

Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha

İsmail Yüksek

Hakan Çalhanoğlu

Arda Güler

Hücum

Yunus Akgün

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Montella'nın belirlediği bu kadro, Paraguay karşısında alınacak sonucun grup sıralamasına doğrudan etki edeceği kritik mücadelede görev yapacak isimleri ortaya koydu. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda hücum hattında Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsü görev alacak.

A MİLLİ TAKIMDA HÜCUM GÜCÜ ÖN PLANDA

Paraguay karşısında sahaya çıkacak ilk 11 incelendiğinde, teknik direktör Vincenzo Montella'nın hücum üretkenliğini artırmayı hedefleyen bir yapı oluşturduğu görülüyor. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in oyun kurucu özelliklerinden yararlanılması planlanırken, kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun hareketliliği ön plana çıkıyor.

Savunma hattında ise Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsü görev yapacak. Kalede ise tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır yer alacak.

CAN UZUN NEDEN OYNAMIYOR?

Paraguay maçı öncesinde ilk 11'in açıklanmasının ardından futbolseverlerin en fazla merak ettiği konuların başında Can Uzun'un başlangıç kadrosunda yer almaması geldi.

Açıklanan resmi ilk 11 listesinde genç futbolcu Can Uzun'un bulunmadığı görüldü. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Paraguay karşılaşması için tercih ettiği hücum hattında Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı.

Milli takım teknik heyeti tarafından Can Uzun'un ilk 11'de yer almamasına ilişkin açıklanan kadro dışında ek bir değerlendirme paylaşılmadı. Bu nedenle resmi olarak bilinen tek bilgi, genç oyuncunun Paraguay karşılaşmasına açıklanan başlangıç kadrosunda bulunmadığı yönünde oldu.