Can Polat'ın kızı kimdir, kaç yaşında? Can Polat'ın kaç tane çocuğu var?

İzmir Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Can Polat, Türkiye'nin gündemine oturan isimlerden biri oldu. Cenaze töreninde kızının gözyaşları içinde yaptığı açıklamalar dikkat çekerken, kamuoyunda Can Polat'ın aile hayatına ilişkin sorular da artış gösterdi. "Can Polat'ın kızı kimdir, kaç yaşında?" ve "Can Polat'ın kaç tane çocuğu var?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Can Polat'ın ailesine dair merak edilen bilgiler...

CAN POLAT'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Can Polat'ın çocukları bulunmaktadır. Can Polat, dört kız çocuğu babasıydı. Cenaze töreninde kızlarından birinin yaşadığı büyük acı ve yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.