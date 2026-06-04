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Can Polat'ın kızı kimdir, kaç yaşında? Can Polat'ın kaç tane çocuğu var?

Can Polat'ın kızı kimdir, kaç yaşında? Can Polat'ın kaç tane çocuğu var?
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Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ailesine ilişkin detaylar da kamuoyunun gündemine geldi. Özellikle cenaze töreninde yaşadığı büyük acıyla dikkat çeken kızının görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, "Can Polat'ın kızı kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Can Polat'ın kaç çocuğu var?" soruları araştırılmaya başlandı.

İzmir Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Can Polat, Türkiye'nin gündemine oturan isimlerden biri oldu. Cenaze töreninde kızının gözyaşları içinde yaptığı açıklamalar dikkat çekerken, kamuoyunda Can Polat'ın aile hayatına ilişkin sorular da artış gösterdi. "Can Polat'ın kızı kimdir, kaç yaşında?" ve "Can Polat'ın kaç tane çocuğu var?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Can Polat'ın ailesine dair merak edilen bilgiler...

CAN POLAT'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Can Polat'ın çocukları bulunmaktadır. Can Polat, dört kız çocuğu babasıydı. Cenaze töreninde kızlarından birinin yaşadığı büyük acı ve yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CAN POLAT'IN KIZI NEDEN GÜNDEMDE?

Can Polat'ın kızı, babasının cenaze töreninde yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi. Cenazede babasının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğulan genç kızın sinir krizi geçirdiği ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildiği belirtildi. Ayrıca kızının, "Hepsinden hıncını alacağım baba" sözleri sosyal medyada ve haberlerde geniş şekilde yer aldı.

CAN POLAT OLAYI NEDİR?

Can Polat, Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yakın koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olarak biliniyordu. İddialara göre 3 Haziran 2026 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, Polat ailesinin konakladığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Alaçatı'da meydana geldiği belirtilen olayda Can Polat'ın, aracında hazırlık yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli kısa sürede yakalanırken, Can Polat'ın ölümü hem Polat ailesinde hem de yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Cenaze töreninde yaşanan duygusal anlar ve aile içinde yaşandığı iddia edilen gerginlikler de kamuoyunun dikkatini çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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