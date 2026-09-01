Camavinga Galatasaray'a gelecek mi, Galatasaray Camavinga'yla anlaştı mı?

Real Madrid’deki geleceği belirsizliğini koruyan Eduardo Camavinga’nın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda Camavinga ile Galatasaray arasında tamamlanmış bir anlaşma bulunmuyor; oyuncu için farklı Avrupa kulüplerinin de devrede olduğu aktarılıyor. Peki, Camavinga Galatasaray’a transfer olacak mı, Galatasaray Camavinga ile anlaştı mı? İşte yıldız futbolcunun transferinde son durum.

GALATASARAY CAMAVINGA İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaray’da transfer hareketliliği devam ederken, Real Madrid’in yıldız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, adı Galatasaray ile anılan Fransız futbolcuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla taraftarları heyecanlandırdı. Albayrak’ın sözleri, “Camavinga Galatasaray’a gelecek mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray’ın kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirdiği transfer döneminde Camavinga iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Abdurrahim Albayrak’ın Rafael Leao transferiyle ilgili yaptığı değerlendirme sonrasında Camavinga sorusuna verdiği cevap ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, Galatasaray Camavinga’yla anlaştı mı, Camavinga Galatasaray’a gelecek mi? İşte transfer gündemindeki son gelişme.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN CAMAVINGA AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Milan’dan kadrosuna kattığı Rafael Leao transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Leao transferini değerlendiren Albayrak, “Durduk durduk, turnayı gözünden vurduk.” ifadelerini kullandı.

Albayrak’ın açıklamalarında asıl dikkat çeken bölüm ise kendisine yöneltilen Camavinga sorusu oldu. Muhabirin “Sizce Camavinga’yı da görür mü Galatasaray?” sorusuna Albayrak, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir yanıt verdi.

“TABİİ GÖRÜR, HEPSİNİ GÖRECEĞİZ İNŞALLAH”

Camavinga transferiyle ilgili soruya neşeli bir şekilde cevap veren Abdurrahim Albayrak, “Tabii görür, bu kuradan sonra hepsini göreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Albayrak’ın bu sözleri, Camavinga’nın Galatasaray’a transfer edileceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi. Ancak söz konusu açıklama, tek başına transferin gerçekleştiği veya tarafların anlaşmaya vardığı anlamına gelmiyor.

CAMAVINGA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında “Camavinga Galatasaray’a gelecek mi?” sorusu bulunuyor. Abdurrahim Albayrak’ın açıklaması transfer ihtimali konusunda heyecan yaratırken, Camavinga transferinin gerçekleştiğine dair kesinleşmiş bir anlaşma bilgisi bulunmadığı sürece bu iddiaların temkinli değerlendirilmesi gerekiyor.

Real Madrid forması giyen Fransız yıldızın geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Galatasaray cephesinden gelecek resmi açıklama transferin akıbetini netleştirecek.

GALATASARAY CAMAVINGA'YLA ANLAŞTI MI?

Şu aşamada Abdurrahim Albayrak’ın sözleri Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırsa da Galatasaray ile Camavinga arasında anlaşma sağlandığını doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Transfer iddialarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği, kulüpler arasındaki görüşmeler ve oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeler sonrasında belli olacak.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Rafael Leao transferinin ardından Camavinga konusunda yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor.