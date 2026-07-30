Evine daha fazla kullanım alanı kazandırmak isteyen birçok kişi son yıllarda cam balkon sistemlerini tercih ediyor. Rüzgar, yağmur ve toz gibi dış etkenlere karşı koruma sağlayan bu uygulamalar, apartman yaşamında en yaygın tadilatlardan biri haline geldi. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı ile mevcut hukuki düzenlemeler ve Yargıtay'ın emsal kararları, cam balkon yaptırmayı düşünen veya mevcut cam balkonu bulunan kat maliklerinin dikkat etmesi gereken önemli kuralları yeniden gündeme taşıdı. Peki, Cam balkon yasak mı? Cam balkonlar sökülecek mi? Yargıtay'ın cam balkon kararı nedir? Detaylar...

CAM BALKON YASAK MI?

Cam balkon uygulamalarına ilişkin mevcut bilgiler doğrultusunda cam balkonlar için genel bir yasak bulunmuyor. Ancak apartmanlarda yapılan cam balkon uygulamalarının hukuki açıdan belirli şartlara uygun olması gerekiyor.

Mevcut hukuki düzenlemelere göre apartmanların dış cepheleri ve balkonları, bağımsız bölümün özel mülkiyet alanı olarak değil, tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle balkonun dış görünümünü değiştirecek nitelikteki uygulamalar Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine tabi oluyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca ortak alanlarda inşaat, onarım veya esaslı değişiklik yapılabilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından en az beşte dördünün, yani yüzde 80'inin yazılı rızasının alınması gerekiyor.

Bunun yanında apartmanın yönetim planında cam balkon uygulamasına ilişkin açık bir izin maddesinin bulunup bulunmadığı da hukuki süreç açısından önem taşıyor.

CAM BALKONLAR SÖKÜLECEK Mİ?

Cam balkonların tamamının söküleceğine ilişkin genel bir karar bulunmuyor. Ancak mevcut hukuki düzenlemeler kapsamında gerekli izinler alınmadan yapılan uygulamalar hakkında dava açılması halinde mahkemeler tarafından söküm kararı verilebiliyor.

Verilen bilgilere göre apartman yönetim planında cam balkon yapılmasına yönelik açık bir düzenleme yer almıyorsa, kat maliklerinden yalnızca bir kişinin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurması hukuki sürecin başlaması için yeterli olabiliyor.

Yargıya taşınan dosyalarda, mimari projeye aykırı olduğu değerlendirilen cam balkon uygulamaları hakkında mahkemeler "eski hale getirme" yönünde karar verebiliyor. Bu kapsamda izinsiz yaptırılan cam balkonun sökülmesine hükmedilebiliyor.

Ayrıca dava masrafları, yargılama giderleri ve söküm işlemi nedeniyle oluşacak maliyetlerin tamamı, izinsiz tadilat yaptıran daire sahibine yüklenebiliyor.

YARGITAY'IN CAM BALKON KARARI NEDİR?

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararlarında, apartmanların ortak alanlarında mimari projeye aykırı şekilde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin esas alındığı belirtiliyor.

Bu çerçevede;

Apartman dış cephesini etkileyen uygulamalar ortak alan kapsamında değerlendiriliyor.

Kat maliklerinin gerekli yazılı onayı bulunmadan gerçekleştirilen değişiklikler hukuki ihtilafa konu olabiliyor.

Mahkemeye taşınan dosyalarda mimari projeye aykırı olduğu tespit edilen cam balkon uygulamaları için "eski hale getirme" yani söküm kararı verilebiliyor.

Mevcut hukuki çerçevede sözlü onayların mahkemeler açısından geçerliliği bulunmuyor. Kat maliklerinin en az yüzde 80'inden alınacak yazılı ve resmi nitelikteki izin belgeleri önem taşıyor.

Cam balkon yaptırmayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken hususlar

Paylaşılan bilgiler kapsamında hukuki uyuşmazlık yaşanmaması için şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor:

Apartmanın veya sitenin tapuda kayıtlı yönetim planı ayrıntılı şekilde incelenmeli.

Cam balkon uygulamasına başlanmadan önce kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından en az yüzde 80'inin yazılı onayı alınmalı.

Alınan izinlerin resmi nitelikte ve ıslak imzalı olması gerekiyor.

Sözlü onayların hukuki süreçlerde geçerliliği bulunmuyor.

Mevcut düzenlemeler ve Yargıtay kararları doğrultusunda cam balkon uygulamalarında izlenecek hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi, ileride açılabilecek davalar ve doğabilecek maliyetler açısından önem taşıyor.