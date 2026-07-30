Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Önder Sav'dan: 70 yıllık partisine zehir zemberek sözler

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 88 yıllık ömrünün 70 yıllık CHP'liliğini sonlandırdı. Sav, yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

YÖNETİM KRİZİ PARTİYİ BÖLDÜ

Ankara 36. İdare Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesi ve sonrasında yaşanan yönetim krizi, partinin bölünmesiyle sonuçlandı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’yi kurdu. Yeni Parti’nin kurulmasıyla birlikte CHP’de istifa haberleri peş peşe gelmeye başladı.

70 YILLIK CHP’Lİ DE İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP’nin önemli isimlerinden olarak kabul edilen ve 88 yıllık ömrünün 70 yılını CHP’li olarak geçiren eski Genel Sekreter Önder Sav da istifa ettiğini açıkladı.

Önder Sav

"CHP, ADALETSİZLİĞİN CİRİT ATTIĞI BİR PARTİ DURUMUNDA"

Katıldığı bir basın toplantısında CHP yönetimini hedef alan Önder Sav, "İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur." ifadelerini kullandı.

"PARTİ BİNASININ SAHİBİ GİBİ GÖRÜNENLER..."

Parti yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Önder Sav, "Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler, kiracı durumundadır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kullanacakları alet olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini sorgular duruma geleceklerdir" dedi.