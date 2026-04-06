Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans konusu nedir, Çakallarla Dans oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

İzmirli arkadaşı Mahmut'un Necmi'ye yaptığı teklif üzerine Çakallar yeni bir maceraya atılır. İzmir'e gelen Çakallar, dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenir. Kızların

güzelliğinden etkilenen Çakallar, yine de görevleri doğrultusunda hareket etmeye çalışırlar. Organizasyonun İzmir ayağını yöneten Nalan ve Lidya, Fatma’yla dostluk kurar. Fatma'nın kızların kıyafetleri arasında çok sayıda değerli taş bulması Çakalları kaosa sürükler.

Yarışmayı düzenleyen Kral Mustafa, Nalan'ın eski aşkı ve Mahmut'un patronudur. Düzenlediği

güzellik yarışması, yurt dışındaki değerli taş ticaretine kılıf olur niteliktedir. Mustafa, Mahmut'tan bir ekip toplamasını ister ancak işler düşündüğü gibi gitmez. Değerli taşları ele geçiren Nalan, Çakalların desteğiyle Mustafa'nın krallığının temellerini sarsar.

Mustafa'yı uzun süre takip eden polis ekibi (Çiçek ve Mansur), Çakalların yem olarak kullanıldığını görünce olayın peşine düşer. Değerli taşlar kimseye yar olmasa da Fatma, Nalan ve Lidya nasibini alır ve Gökhan'ın deyimiyle yeni bir oluşumun temelleri atılır: Dişi Çakallar.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Serinin tüm filmlerinde merkezde yer alan ve hikayenin sürükleyici gücü olan ana karakterler şunlardır:

• Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan): Grubun asabi ama saf kalpli lideri. Terlik fırlatması ve "Hastasıyız dedeee!" repliğiyle özdeşleşmiştir.

• İlker Ayrık (Muhasebeci Servet): Grubun mantıklı görünen ama her zaman işleri karıştıran üyesi. Eşi Fatma ile olan diyalogları filmin en komik unsurlarındandır.

• Timur Acar (Köfte Necmi): Eski bir uyuşturucu bağımlısı olan ve tövbe eden, grubun "duygusal" ve sert abisidir.

• Murat Akkoyunlu (Del Piero Hikmet): Grubun en saf ve aşka en düşkün karakteridir. Adını efsane futbolcudan almıştır.

• Didem Balçın (Fatma): Servet’in baskın karakterli ve hırslı eşidir. "Çakallık" planlarının çoğunda parmağı vardır.

• Hakan Bilgin (Berber Hüseyin): Mahallenin her şeyden haberi olan berberidir.

Türk sinemasının en uzun soluklu komedi serilerinden biri olan Çakallarla Dans, samimi mahalle kültürü ve İstanbul'un tarihi dokusunu yansıtan mekanlarıyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Fenomen haline gelen "çakallar" grubunun maceralarının geçtiği yerler ve çekim tarihleri, serinin hayranları tarafından sıkça merak ediliyor. İşte serinin çekim süreci ve mekanlarına dair tüm detaylar:

ÇAKALLARLA DANS NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Serinin ilk filmi olan Çakallarla Dans, 2010 yılında motor dedi ve aynı yılın Aralık ayında vizyona girdi. Büyük bir gişe başarısı yakalayan yapımın devam filmleri ise yaklaşık ikişer yıl arayla izleyiciyle buluştu. Serinin kronolojik çekim yılları şu şekildedir:

• Çakallarla Dans 1: 2010

• Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede: 2012

• Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı: 2014

• Çakallarla Dans 4: 2016

• Çakallarla Dans 5: 2018

• Çakallarla Dans 6: 2022 (Yurt dışı çekimleri dahil)

• Çakallarla Dans 7: 2024

ÇAKALLARLA DANS NEREDE ÇEKİLDİ? İŞTE O MEŞHUR MAHALLE

Filmin ruhunu yansıtan o meşhur mahalle sahneleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Anadolu Yakası'nda çekilmiştir. Yönetmen Murat Şeker'in de doğup büyüdüğü yerlere olan bağlılığı, filmin mekan seçimlerine doğrudan yansımıştır:

• KADIKÖY VE MODA: Filmin ana merkezi Kadıköy'dür. Özellikle Fikirtepe ve Moda sokakları, karakterlerin en çok görüldüğü mekanlardır.

• BERBER HÜSEYİN'İN DÜKKANI: Serinin simge mekanlarından biri olan Berber Hüseyin’in dükkanı ve çevresi Kadıköy’ün ara sokaklarında yer alır.

• POLONEZKÖY VE RİVA: Bazı kaçış sahneleri ve operasyon anları için Beykoz taraflarındaki doğal alanlar, Polonezköy ve Riva tercih edilmiştir.

• YURT DIŞI DURAKLARI: S erinin 6. filminde ekip sınırları aşmış; çekimlerin bir kısmı Yunanistan'ın başkenti Atina ve Kos Adası'nda gerçekleştirilmiştir.