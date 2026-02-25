Çağrı Balta Nottingham Forest Fenerbahçe maçında oynayabilir mi, Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe Süper Lig ve UEFA Avrupa maçlarında oynayabiliyor mu?

Genç yıldız adayı Çağrı Hakan Balta'nın sahadaki geleceği iki farklı statüye bağlı. Oyuncu, ara transfer döneminden sonra takıma katıldığı ve UEFA listesinde ismi bulunmadığı için Fenerbahçe'nin bu sezonki Avrupa Ligi mücadelesinde yer alamayacak.

ÇAĞRI HAKAN BALTA NOTTINGHAM FOREST MAÇINDA OYNAYABİLİR Mİ?

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Nottingham Forest maçı hazırlıklarında yer alarak ilk antrenmanına çıktı. Ancak genç oyuncu, transfer dönemi sonrası ve UEFA listelerinin bildirilmesinden sonra kadroya dahil olduğu için UEFA listesinde yer almamaktadır. Bu nedenle 26 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Nottingham Forest - Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecektir.

ÇAĞRI HAKAN BALTA FENERBAHÇE'NİN UEFA MAÇLARINDA OYNAYABİLİYOR MU?

UEFA kuralları gereği, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar kadrolarını belirli tarihlerde (Genellikle grup aşaması ve eleme turları öncesi) bildirmek zorundadır. Çağrı Hakan Balta, transferi Şubat ayı sonunda gerçekleştiği ve ismi daha önce UEFA listesine eklenmediği için Fenerbahçe'nin bu sezonki UEFA Avrupa Ligi maçlarında görev yapamaz. Oyuncunun Avrupa'da oynayabilmesi için bir sonraki tescil döneminde listeye eklenmesi gerekmektedir.

ÇAĞRI HAKAN BALTA SÜPER LİG MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Genç oyuncunun Türkiye sınırları içerisindeki durumu ise profesyonel sözleşme ve lisans işlemlerine bağlıdır. Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalamayı kabul etmeyen ve Fenerbahçe ile anlaşan 2008 doğumlu santrforun, Süper Lig maçlarında süre alabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde lisans kaydının tamamlanması gerekmektedir.

DOMENICO TEDESCO'DAN ÇAĞRI HAKAN BALTA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Çağrı Hakan Balta hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Genç oyuncunun takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli teknik adam, transfer sürecinin perde arkasına ve oyuncunun takımdaki geleceğine dair önemli sinyaller verdi.

Tedesco, transferin gerçekleşme aşamasında bizzat rol almadığını ancak kulüp yönetiminin bu hamle için büyük bir özveri gösterdiğini vurguladı. Başarılı hoca, "Biz onun burada olmasından dolayı mutluyuz. Ben transferinde dahil değilim ama duydum. Kulüp de buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular 'A takıma katkı verir mi?' diye. İlk izlenimim pozitifti. A takımla olmasa bile bu akşam bizimle birlikte." dedi