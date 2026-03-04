Çağrı filmi Hz. Hamza'yı kim oynuyor, Çağrı filmindeki Hz. Hamza gerçekte kim?

Her yıl televizyon ekranlarında ilgiyle takip edilen efsane yapım Çağrı filminde Hz. Hamza karakterini canlandıran aktör, sergilediği muazzam performansla hafızalara kazındı. İzleyicilerin "Gerçekte kim?" diye merak ettiği o isim, aslında dünya sinema tarihine damga vurmuş Oscar ödüllü bir yıldızdan başkası değil. Çağrı filmindeki Hz. Hamza'yı kim oynuyor sorusunun yanıtı ve filmin az bilinen Arapça versiyonundaki diğer aktör hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

ÇAĞRI FİLMİ HZ. HAMZA'YI KİM OYNUYOR?

Çağrı filminin uluslararası İngilizce versiyonunda Hz. Hamza karakterini, dünya sinemasının efsanevi aktörü Anthony Quinn canlandırmıştır. 1915 doğumlu Meksika asıllı Amerikalı oyuncu, bu rol için seçildiğinde zaten iki Oscar ödüllü bir devdi. Ancak Çağrı filmindeki performansı, onu özellikle İslam dünyasında bambaşka bir konuma taşıdı.

Quinn, filmde Hz. Muhammed'in amcası ve "Allah'ın Aslanı" olarak bilinen Hz. Hamza'nın güçlü duruşunu, cesaretini ve sarsılmaz inancını o kadar sahici bir dille aktarmıştır ki, bugün pek çok kişi Hz. Hamza denildiğinde zihninde Anthony Quinn'in silüetini canlandırmaktadır.

ÇAĞRI FİLMİNDEKİ HZ. HAMZA GERÇEKTE KİM? (İKİNCİ AKTÖR DETAYI)

Pek çok izleyicinin bilmediği bir gerçek, Çağrı filminin aslında iki farklı oyuncu kadrosuyla aynı anda çekilmiş olmasıdır. Yönetmen Mustafa Akkad, filmi hem Batı dünyasına hem de İslam coğrafyasına en iyi şekilde ulaştırmak için bu yöntemi tercih etmiştir.

Anthony Quinn: Filmin İngilizce (uluslararası) versiyonunun başrolüdür.

Abdullah Gaith: Filmin Arapça versiyonunda Hz. Hamza'yı canlandıran Mısırlı aktördür.

Anthony Quinn'in, çekimler sırasında Abdullah Gaith'in performansını izlediği ve "Eğer o benden önce çekseydi, ben bu rolü oynayamazdım; o benden çok daha iyi bir Hamza olmuş" dediği rivayet edilir. Dolayısıyla Çağrı filmindeki Hz. Hamza gerçekte kim sorusunun cevabı, hangi versiyonu izlediğinize bağlı olarak değişebilir; ancak her iki oyuncu da karakterin ağırlığını başarıyla taşımıştır.