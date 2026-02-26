Haberler

Çağlar Söyüncü neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Çağlar Söyüncü sakat mı, cezalı mı yedek mi?

Çağlar Söyüncü neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Çağlar Söyüncü sakat mı, cezalı mı yedek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe karşısında sahaya çıkıyor. Ancak taraftarlar ve futbolseverler dikkatlerini Çağlar Söyüncü'nün kadroda olmamasına çevirdi. Peki, Çağlar Söyüncü sakat mı, yoksa cezalı mı? Yoksa yedek kulübesinde mi yer alıyor? Detaylar ve teknik direktörün son açıklamaları haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest – Fenerbahçe maçının heyecanı sürerken, Çağlar Söyüncü'nün kadroda yer almaması gündeme geldi. Fenerbahçe taraftarları ve spor basını, milli futbolcunun sakat mı, cezalı mı yoksa yedek mi olduğu sorusuna yanıt arıyor. İşte maç öncesi Söyüncü ile ilgili son durum ve teknik ekipten gelen bilgiler.

NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında yaşanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1, Sport TV ve İçtimai TV üzerinden canlı yayın seçenekleri bulunuyor. Peki, maç hangi kanallarda, hangi platformlardan ve saat kaçta izlenebilecek?

TR1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 üzerinden Nottingham Forest – Fenerbahçe maçını şifresiz olarak izlemek mümkün. Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan maç yayınına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de yayın izlenebilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasındaki kritik UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, saat 23:00'te başlayacak ve tüm futbolseverler heyecan dolu dakikaları canlı izleyebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest – Fenerbahçe maçı, İngiltere'nin Nottingham şehrinde bulunan City Ground Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ NEDEN YOK?

Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Anında karşılık verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Juventus'un hayalleri yarım kaldı! İtalyanlar Galatasaray'ı konuşuyor

Tüm ülke Juve'nin hayallerini çalan Galatasaray'ı konuşuyor