Çağlar Söyüncü neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Çağlar Söyüncü sakat mı, cezalı mı yedek mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest – Fenerbahçe maçının heyecanı sürerken, Çağlar Söyüncü'nün kadroda yer almaması gündeme geldi. Fenerbahçe taraftarları ve spor basını, milli futbolcunun sakat mı, cezalı mı yoksa yedek mi olduğu sorusuna yanıt arıyor. İşte maç öncesi Söyüncü ile ilgili son durum ve teknik ekipten gelen bilgiler.

NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında yaşanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1, Sport TV ve İçtimai TV üzerinden canlı yayın seçenekleri bulunuyor. Peki, maç hangi kanallarda, hangi platformlardan ve saat kaçta izlenebilecek?

TR1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 üzerinden Nottingham Forest – Fenerbahçe maçını şifresiz olarak izlemek mümkün. Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan maç yayınına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de yayın izlenebilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasındaki kritik UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, saat 23:00'te başlayacak ve tüm futbolseverler heyecan dolu dakikaları canlı izleyebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest – Fenerbahçe maçı, İngiltere'nin Nottingham şehrinde bulunan City Ground Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ NEDEN YOK?

Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.