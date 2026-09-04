Çağlar Söyüncü hangi takıma gitti, Çağlar Söyüncü, Fenerbagçe'den ayrıldı mı?

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü’nün geleceğiyle ilgili gelişmeler futbol gündeminde merak konusu oldu. “ Çağlar Söyüncü hangi takıma gitti?”, “ Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’den ayrıldı mı?” sorularına yanıt arayan taraftarlar, tecrübeli savunma oyuncusunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğini araştırıyor. Çağlar Söyüncü’nün Fenerbahçe’den ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HANGİ TAKIMA GİTTİ? FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertli takımın kadro planlamasında düşünülmeyen ve bir süredir kendisine takım arayan tecrübeli stoper, transfer döneminin son gününde Süper Lig ekiplerinden Çorum FK ile anlaşmaya vardı. Peki, Çağlar Söyüncü hangi takıma gitti, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? İşte transfer sürecine ilişkin detaylar.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÇORUM FK'YA TRANSFER OLUYOR

Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü, yeni sezonda kariyerine Çorum FK'da devam etmeye hazırlanıyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanırken, deneyimli savunma oyuncusu yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti.

Transferin resmiyet kazanması için kulüplerden yapılacak açıklama bekleniyor. Çağlar Söyüncü'nün transfer döneminin son gününde Çorum FK'ya katılması, futbol gündeminin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Çağlar Söyüncü, yeni transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda edecek. Sarı-lacivertli ekipte kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alan tecrübeli stoper, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer de daha önce yaptığı açıklamalarda Çağlar Söyüncü'nün ayrılması beklenen futbolcular arasında bulunduğunu belirtmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından oyuncunun yeni adresi Çorum FK oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, 2024 yılında Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Sarı-lacivertli formayla toplam 75 karşılaşmada görev alan milli futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Savunmadaki tecrübesiyle dikkat çeken Çağlar Söyüncü, bundan sonraki dönemde Çorum FK'nın savunma hattının önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YENİ TAKIMI ÇORUM FK

Çağlar Söyüncü'nün Çorum FK'ya transferi, Süper Lig'de savunma hattına yapılan dikkat çekici takviyelerden biri olarak değerlendiriliyor. Tecrübeli oyuncunun yeni takımında göstereceği performans ve sezon boyunca üstleneceği rol, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Böylece Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'deki dönemi sona ererken, milli futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açılmış olacak.