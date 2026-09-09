Sosyal medya fenomeni ve girişimci Çağla Öz hakkında araştırmalar hız kazandı. Haydar Kara ile olan birlikteliğiyle de magazin gündeminde yer alan Öz’ün hayatı, kariyeri ve özel yaşamına ilişkin detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda “Çağla Öz’ün eski eşi kimdir?” ve “Çağla Öz daha önce evlendi mi?” soruları öne çıkıyor. Peki, Çağla Öz'ün eski eşi kimdir? Çağla Öz daha önce evlendi mi, kaç kere evlendi? Detaylar...

ÇAĞLA ÖZ'ÜN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Çağla Öz’ün daha önce evlilik yaptığı ve bir eski eşinin bulunduğuna yönelik çeşitli iddialar gündeme gelse de bu konuda kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Çağla Öz’ün eski eşinin kim olduğu konusunda kesin bir isim vermek doğru değildir.

ÇAĞLA ÖZ DAHA ÖNCE EVLENDİ Mİ, KAÇ KERE EVLENDİ?

Çağla Öz’ün daha önce evlenip evlenmediği ve kaç kez evlilik yaptığına ilişkin netleşmiş, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan bazı iddialarda daha önce evlilik yaptığı öne sürülse de bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama veya güvenilir kaynak mevcut değildir.

Öte yandan Çağla Öz’ün Haydar Kara ile nişanlı olduğu bilgisi kamuoyuna yansıyan gelişmeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle mevcut veriler ışığında, Öz’ün önceki evliliği veya eski eşi konusunda kesin ifadeler kullanılmaması gerekir.

ÇAĞLA ÖZ KİMDİR?

Çağla Öz, 11 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç yaşta iş hayatına atılan Öz, moda tasarımı ve girişimcilik alanlarında faaliyet göstermektedir. Kendi markasını kurarak iş dünyasında yer alan Çağla Öz, aynı zamanda sosyal medya fenomeni ve influencer kimliğiyle de tanınmaktadır.

Kurucusu olduğu Luxury Boutique Turkey markasıyla lüks giyim, ayakkabı ve aksesuar alanında çalışmalarını sürdüren Öz, tekstil ve üretim sektöründe de faaliyet göstermektedir. Eğitim hayatında ise Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğrenim gördüğü belirtilmektedir.

Instagram’da aktif şekilde içerik üreten Çağla Öz; moda, seyahat, lüks yaşam ve iş hayatına ilişkin paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmaktadır. İstanbul doğumlu olan Öz’ün ailesinin kökeninin ise Selanik göçmenlerine dayandığı belirtilmektedir.