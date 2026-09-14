Çağla Öz tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Çağla Öz Van'a mı getirildi, son durum nedir?

“Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ile ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Öz'ün İstanbul'daki işlemlerinin ardından Van'a götürüldüğü belirtilirken, tutuklanıp tutuklanmadığı ve soruşturmadaki son durum gündeme geldi. Çağla Öz'ün Van'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI MI?

Çağla Öz Tançalan, hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul'da gözaltına alındı ve Van'a getirildi. 14 Eylül 2026 itibarıyla Çağla Öz'ün tutuklandığına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ÇAĞLA ÖZ VAN'A MI GETİRİLDİ?

Evet. Çağla Öz Tançalan, hakkında gözaltı kararı bulunmasının ardından İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Öz, daha sonra Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

OLAY NEDİR?

Süreç, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın Van'daki düğün görüntülerinin gündeme gelmesiyle başladı. Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda Çağla Öz Tançalan'ın da isminin geçmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DURUM NEDİR?

Çağla Öz Tançalan'ın Van'daki emniyet işlemleri sürüyor. Sağlık kontrolünün ardından Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öz'ün işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla şu aşamada gözaltında bulunuyor; tutuklandığı yönünde kesinleşmiş bir bilgi yok. Soruşturma kapsamında Çağla Öz'ün annesi N.O. ile Mehmet Fatih Tançalan'ın yakını M.S.T. de gözaltına alınmıştı.