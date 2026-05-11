Çağla Öz, genç yaşına rağmen moda ve girişimcilik dünyasında adını duyurmayı başaran isimlerden biridir. İstanbul doğumlu olan Öz, özellikle lüks moda alanındaki çalışmaları ve sosyal medya üzerinden kurduğu güçlü marka algısıyla dikkat çekmektedir. Hem iş dünyasındaki girişimleri hem de dijital platformlardaki etkisiyle son yılların öne çıkan genç girişimcileri arasında gösterilmektedir. Peki, Çağla Öz kimdir? Çağla Öz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Çağla Öz'ün nişanlısı kimdir? Detaylar...

ÇAĞLA ÖZ KİMDİR?

Çağla Öz, 11 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşta iş hayatına atılarak kendi markasını kuran Öz, moda tasarımı ve girişimcilik alanında faaliyet göstermektedir.

“Luxury Boutique Turkey” markasının kurucusu olarak bilinen Çağla Öz, özellikle lüks giyim ve aksesuar sektöründe üretim yapan atölyeleriyle dikkat çekmektedir. Üniversite yıllarında ticaret hayatına adım atması, onu kısa sürede sosyal medya ve moda dünyasında tanınan bir isim haline getirmiştir.

Ayrıca Instagram platformunda aktif olarak içerik üreten Öz, influencer kimliğiyle de geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Lüks yaşam tarzı, seyahatleri ve iş hayatına dair paylaşımlarıyla dijital dünyada yüksek etkileşim alan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

ÇAĞLA ÖZ KAÇ YAŞINDA?

Çağla Öz, 11 Haziran 1999 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

ÇAĞLA ÖZ NERELİ?

Çağla Öz, İstanbul doğumludur. Aynı zamanda ailesinin kökeni Selanik göçmenlerine dayanmaktadır.

ÇAĞLA ÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Çağla Öz, moda tasarımcısı, girişimci ve sosyal medya fenomeni olarak faaliyet göstermektedir.

Kurucusu olduğu “Luxury Boutique Turkey” markası, özellikle lüks giyim, ayakkabı ve aksesuar üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra tekstil ve üretim atölyeleriyle de sektörde aktif rol oynamaktadır.

Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Öz’ün Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğrenim gördüğü belirtilmektedir. Bu akademik altyapı, onun iş yönetimi ve marka kurma süreçlerinde stratejik bir bakış açısı geliştirmesine katkı sağlamıştır.

Sosyal medya tarafında ise influencer kimliğiyle öne çıkan Çağla Öz, özellikle Instagram üzerinden moda, seyahat ve yaşam tarzı içerikleri paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmaktadır. Bu durum, onun hem marka bilinirliğini hem de kişisel etkisini artırmaktadır.

ÇAĞLA ÖZ'ÜN NİŞANLISI KİMDİR?

Çağla Öz’ün nişanlısı, kamuoyunda “Kara Haydar” olarak bilinen iş insanı Haydar Kara’dır.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile iş dünyasında tanınan Haydar Kara’nın, lüks bir otelde gerçekleşen nişan töreniyle hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attıkları bilinmektedir. Bu gelişme, sosyal medya ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştır.