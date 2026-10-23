Cadılar Bayramı ne zaman 2026?

Cadılar Bayramı, her yıl olduğu gibi 2026’da da 31 Ekim’de kutlanacak. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen Cadılar Bayramı, hafta sonuna rastlaması nedeniyle eğlence ve kostüm partileri için daha fazla vakit tanıyacak. İşte Cadılar Bayramı’nın tarihi, kökeni ve gelenekleri.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Cadılar Bayramı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü kutlanacak. Halloween adıyla da bilinen özel gün, her yıl sabit olarak 31 Ekim’de kutlanıyor.

CADILAR BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Hayır. Cadılar Bayramı, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu yıl Cumartesi gününe denk geldiği için zaten hafta sonu tatiline rastlıyor. Cadılar Bayramı, ABD, Kanada, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde yaygın olarak kutlanırken, birçok ülkede de resmi tatil sayılmıyor.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Cadılar Bayramı, İngilizcede “Halloween” olarak bilinen ve özellikle kostüm partileri, korku temalı süslemeler ve çocukların kapı kapı dolaşarak şeker topladığı etkinliklerle kutlanan bir özel gün. Adı, “All Hallows’ Eve” yani “Tüm Azizler Günü arifesi” ifadesinden geliyor. Hristiyanlıkta 1 Kasım’da kutlanan Tüm Azizler Günü’nün bir önceki akşamı, Cadılar Bayramı olarak anılıyor.

CADILAR BAYRAMI’NIN KÖKENİ

Cadılar Bayramı’nın kökeni, yaklaşık 2 bin yıl önce bugünkü İrlanda, İngiltere ve Kuzey Fransa topraklarında yaşayan Keltlerin kutladığı “Samhain” festivaline dayanıyor. Keltler, yaz mevsiminin sona erip karanlık ve soğuk kışın başladığı bu dönemde yaşayanlar ile ölüler dünyası arasındaki sınırın inceldiğine inanıyordu. Bu nedenle kötü ruhlardan korunmak için büyük ateşler yakıyor ve hayvan postlarından yapılmış kostümler giyiyorlardı. Zamanla bu gelenek, Hristiyanlıktaki Tüm Azizler Günü ile birleşerek bugünkü Cadılar Bayramı’na dönüştü.

“ŞEKER Mİ ŞAKA MI” GELENEĞİ

Cadılar Bayramı’nın en bilinen geleneklerinden biri “trick or treat”, yani “şeker mi şaka mı” oyunu. Bu gelenekte kostüm giyen çocuklar kapı kapı dolaşarak şeker istiyor; şeker vermeyenlere ise küçük şakalar yapılıyor.

BALKABAĞI NEDEN OYULUYOR?

Cadılar Bayramı’nın simgesi haline gelen oyulmuş balkabakları, “Jack-o’-lantern” olarak adlandırılıyor. Bu gelenek, İrlanda halk anlatılarındaki şeytanı kandıran “Cimri Jack” efsanesine dayanıyor. İrlandalılar başlangıçta bu fenerleri şalgam ve patatesten oyuyordu. Göç ettikleri Amerika’da balkabağının daha kolay bulunması ve oyulması nedeniyle gelenek zamanla balkabağıyla anılır oldu.

CADILAR BAYRAMI NASIL KUTLANIYOR?

Cadılar Bayramı’nda insanlar cadı, vampir, iskelet ve hayalet gibi korku temalı ya da sevdikleri film ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyiyor. Evler ve iş yerleri örümcek ağları, iskeletler ve oyulmuş balkabaklarıyla süsleniyor. Kostüm partileri, korku filmi geceleri ve temalı etkinlikler de kutlamaların önemli bir parçası. Türkiye’de de özellikle büyük şehirlerde eğlence mekânları, okullar ve alışveriş merkezlerinde Cadılar Bayramı temalı etkinlikler düzenleniyor.