Ç.Rizespor Samsunspor maçı ertelendi mi, Ç.Rizespor Samsunspor ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Ç.Rizespor – Samsunspor karşılaşmasının ertelenme ihtimali taraftarları yakından ilgilendiriyor. Resmi açıklamaların ardından maçın oynanacağı yeni tarih ve saat bilgisi araştırılırken, Ç.Rizespor Samsunspor maçı ne zaman oynanacak sorusu en çok aranan konular arasında yer alıyor.

SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ERTELENDİ

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçını ileri bir tarihe erteledi. Avrupa'daki yoğun program nedeniyle lig karşılaşmasının planlanan tarihlerde oynanması mümkün olmadı.

AVRUPA BAŞARISI TAKVİMİ DEĞİŞTİRDİ

Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı eleyerek Avrupa'da dikkat çeken bir performans sergileyen Samsunspor, son 16 turunda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa maçlarını 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-MAÇI YENİ TARİH BEKLİYOR

Süper Lig'in 27. haftasında 17, 18 veya 19 Mart'ta oynanması planlanan Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşması, UEFA programı nedeniyle ertelendi. Maçın yeni tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

HEDEF AVRUPA'DA ÇEYREK FİNAL

Avrupa kupalarında yükselen grafik çizen Samsunspor, son 16 turunu geçmesi halinde çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir sezon geçirmeye hazırlanıyor.