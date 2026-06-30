BÜYÜKÇEKMECE SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de yangın mı çıktı? Hangi mahallede yangın çıktı, neden çıktı?

Büyükçekmece son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, ilçede çıkan yangın ihbarı vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Olayın ardından "İstanbul Büyükçekmece'de yangın nerede çıktı?", "Hangi mahallede yangın var?" ve "Yangının nedeni açıklandı mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte Büyükçekmece'deki yangına ilişkin son durum ve gelişmeler...

BÜYÜKÇEKMECE'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Büyükçekmece'de bulunan ekili bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangının çevre arazilere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Alevleri ve gökyüzüne yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşların hızla ihbarda bulunması üzerine, kriz noktasına İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, tarlayı saran alevleri kontrol altına alabilmek için dört bir koldan kapsamlı bir söndürme çalışması başlattı.

RÜZGAR YAYILMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bölgedeki hava şartları ise itfaiye erlerinin işini zorlaştıran en büyük etken haline geldi. Etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin alanını genişletme ve komşu tarlalara sıçrama ihtimali bulunuyor.