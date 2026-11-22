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Büşra Develi İzmitli. Eşref Rüya'nın Çiğdem'i olarak tanınan oyuncu 25 Ağustos 1993'te İzmit'te doğdu; ilkokulu orada bitirdikten sonra ailesiyle Antalya'ya taşındı.

Adı bugün dizinin neden bittiğini kendi ağzından anlatmasıyla yeniden arandı. Develi, 22 Kasım 2026'da konuk olduğu bir programda yapımın çok pahalı olduğunu, son bölümlerde reytinglerin zayıf kaldığını söyledi.

BÜŞRA DEVELİ NERELİ?

Büşra Develi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. Çocukluğunun ilk yılları burada geçti, ortaokul ve lise yıllarını ise ailesinin taşındığı Antalya'da tamamladı. Oyunculuk eğitimi için daha sonra İstanbul'a yerleşti.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 2015'te Star TV'de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar'daki Selin rolüyle ekrana çıkan oyuncu. Ertesi yıl Kanal D'nin Tatlı İntikam dizisinde Rüzgar'ı oynadı, 2017'de puhutv dizisi Fi'nin kadrosuna girdi.

Geniş kitleler onu 2018'de Mehmed: Bir Cihan Fatihi'ndeki Eleni rolüyle tanıdı. 2021'de atv'nin Akıncı dizisinde Nergis oldu. 2025'te başlayan Eşref Rüya'daki Çiğdem Serim ise oyuncunun ilk kötü karakteri: Develi, daha önce hep idealist kadınları oynadığını, Çiğdem'den bu yüzden keyif aldığını anlattı.

BÜŞRA DEVELİ EŞREF RÜYA'NIN FİNALİ İÇİN NE DEDİ?

Büşra Develi, Eşref Rüya'nın maliyeti yüksek olduğu ve reytingi düştüğü için bittiğini söyledi. Ona göre 5 reyting, o kadar oyuncu ve aksiyon sahnesi için yetmiyordu; eylülde dizinin bu rakamı bile tutturacağının garantisi de yoktu.

Develi, yeni sezona başlayıp izleyiciyi yarı yolda bırakmaktansa hikâyenin kapatıldığını, dizinin 5'in üzerine çıkabileceğini de düşünmediğini ekledi. Kanal D'de 47 bölüm yayımlanan Eşref Rüya, haziranda beklenmedik bir finalle bitmişti. Hikâyenin devamı olarak Prime Video için hazırlanan Eşref Tek'te ise Develi yer almayacak; bunu daha önce kendisi açıklamıştı.

BÜŞRA DEVELİ KAÇ YAŞINDA?

Büşra Develi 33 yaşında. 25 Ağustos 1993 doğumlu oyuncu, bu yaşa geçen ağustosta girdi.

BÜŞRA DEVELİ NE MEZUNU?

Büşra Develi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin tiyatro bölümünde okudu. Antalya'daki liseden sonra tiyatro ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a gelmişti. Okulu, set çalışmaları yüzünden bir süre dondurdu.

BÜŞRA DEVELİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Büşra Develi'nin televizyon dizileri şunlar: Tatlı Küçük Yalancılar (2015, Selin), Tatlı İntikam (2016, Rüzgar), Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018, Eleni), Akıncı (2021, Nergis) ve Eşref Rüya (2025-2026, Çiğdem Serim).

Dijitalde Fi (2017-2018, Bilge Kara), beIN Connect'in Erkek Severse (2022, Zeynep Uysal) ve Netflix'in Kasaba (2025, Begüm) yapımlarında oynadı. Sinemada ise Ayla (2017, Nimet), Bitmiş Aşklar Müzesi (2017), Hadi Be Oğlum (2018, Leyla), Arada (2018, Lara) ve Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2 (2020, Meral) filmlerinde rol aldı.