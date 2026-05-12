Haberler

Buse Badurlar kimdir? Çirkin dizisinin Seher'i Buse Badurlar kaç yaşında, nereli?

Buse Badurlar kimdir? Çirkin dizisinin Seher'i Buse Badurlar kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir doğumlu genç oyuncu Buse Badurlar, tiyatro eğitiminin ardından kısa sürede ekran ve dijital projelerde adını duyurmayı başardı. Hem oyunculuk performansı hem de oyuncu koçluğu çalışmalarıyla dikkat çeken Badurlar, son dönemde yer aldığı projelerle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Buse Badurlar kimdir? Çirkin dizisinin Seher'i Buse Badurlar kaç yaşında, nereli?

Eskişehir’den çıkan genç yetenek Buse Badurlar, son dönemde yer aldığı projeler ve canlandırdığı karakterlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Hem oyunculuk eğitimi hem de kamera önü performansıyla öne çıkan Badurlar, özellikle “Çirkin” dizisindeki Seher karakteriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Buse Badurlar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar…

BUSE BADURLAR KİMDİR?

Buse Badurlar, 1994 yılında Eskişehir’de doğmuş Türk oyuncu ve oyuncu koçudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Badurlar, hem sahne hem de ekran projelerinde yer alarak kariyerini geliştirmiştir.

BUSE BADURLAR KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olan Buse Badurlar, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

BUSE BADURLAR NERELİ?

Başarılı oyuncu Eskişehir doğumludur.

BUSE BADURLAR’IN KARİYERİ

Buse Badurlar oyunculuk kariyerine 2015 yılında “Pinhole” adlı kısa filmle başlamıştır. Ardından televizyon ve dijital projelerde yer alarak tanınırlığını artırmıştır.

“Mucize Doktor” ve “İkimizin Sırrı” gibi yapımlarda oyuncu koçluğu yaparak sektörde farklı bir alanda da görev üstlenmiştir. Netflix Türkiye yapımı “Sonunda Sen” projesiyle dijital platformlarda yer almış, uluslararası yapım “Aşk Yarası (Roses)” ile kariyerini global ölçekte geliştirme hedefini sürdürmüştür.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBayram Aslan:

genç oyuncular sektöre çok fazla giriyor, bu rekabet artırıyor ve kaliteli projelerin sayısı azalıyor gibi görünüyor bana

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSare Özdoğan:

bune badurlar cok güzel bişey ama dizilerde hep zayıf kadın karakterleri oynuyor neden böyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgül Gül:

Kadın oyuncuların hep ikinci plana itilmesinden bıktım artık. Erkek oyuncular ana rolü alıyor, kadınlar süsleme olarak kullanılıyor. Buse gibi yetenekli oyuncuların daha fazla ve daha güçlü karakterlere ihtiyacı var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak