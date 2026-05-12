Buse Badurlar kimdir? Çirkin dizisinin Seher'i Buse Badurlar kaç yaşında, nereli?

Eskişehir’den çıkan genç yetenek Buse Badurlar, son dönemde yer aldığı projeler ve canlandırdığı karakterlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Hem oyunculuk eğitimi hem de kamera önü performansıyla öne çıkan Badurlar, özellikle “Çirkin” dizisindeki Seher karakteriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Buse Badurlar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar…

BUSE BADURLAR KİMDİR?

Buse Badurlar, 1994 yılında Eskişehir’de doğmuş Türk oyuncu ve oyuncu koçudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Badurlar, hem sahne hem de ekran projelerinde yer alarak kariyerini geliştirmiştir.

BUSE BADURLAR KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olan Buse Badurlar, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

BUSE BADURLAR NERELİ?

Başarılı oyuncu Eskişehir doğumludur.

BUSE BADURLAR’IN KARİYERİ

Buse Badurlar oyunculuk kariyerine 2015 yılında “Pinhole” adlı kısa filmle başlamıştır. Ardından televizyon ve dijital projelerde yer alarak tanınırlığını artırmıştır.

“Mucize Doktor” ve “İkimizin Sırrı” gibi yapımlarda oyuncu koçluğu yaparak sektörde farklı bir alanda da görev üstlenmiştir. Netflix Türkiye yapımı “Sonunda Sen” projesiyle dijital platformlarda yer almış, uluslararası yapım “Aşk Yarası (Roses)” ile kariyerini global ölçekte geliştirme hedefini sürdürmüştür.