BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURU EKRANI 2026: Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınavı başvurularında son gün ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2026 başvuru süreci, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Bu yıl bursluluk sınavı başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınavı başvurularında son gün ne zaman? Detaylar...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2026

Bursluluk sınavına başvurmak isteyen öğrencilerin, başvuru ekranına sistem üzerinden erişerek gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Başvuru ekranında, öğrenci bilgileri, okul bilgileri ve iletişim bilgileri dikkatle girilmelidir.

Başvuru ekranı, hem öğrencilerin hem de okul müdürlüklerinin işlemlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler başvurularını tamamladıktan sonra, okul müdürlükleri 13 Mart 2026 tarihine kadar başvuruları sistem üzerinden onaylayacaktır. Bu tarih ve saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Süresi içinde geçerli evrakları sunmayan öğrencilerin başvuruları ise geçersiz sayılacaktır.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılı bursluluk sınavı başvuruları, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süreçte, öğrenciler başvuru ekranına giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmalıdır.

Başvuruların tamamlanmasının ardından okul müdürlükleri, öğrencilerin başvurularını sistem üzerinden 13 Mart 2026 Cuma günü saat 17.00'a kadar onaylayacaktır. Başvuru evraklarını zamanında sunmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Özetle:

Başvurular: 9 Şubat – 11 Mart 2026

Okul onayı: 13 Mart 2026, saat 17.00

Bu tarihler, öğrencilerin mağdur olmaması için büyük önem taşımaktadır. Başvuruların eksiksiz yapılması ve gerekli belgelerin zamanında okul müdürlüğüne teslim edilmesi, sınava katılım hakkının sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN

Bursluluk sınavı başvurusunda son gün, 11 Mart 2026 olarak belirlenmiştir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı sınav takvimine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacaktır.

Sınav günü, tüm öğrenciler için aynı anda gerçekleştirilecek olup, sınavın geçerli olabilmesi için önceden yapılan başvuruların ve okul onaylarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sürecini kaçırmamak, sınava katılabilmek için kritik bir adımdır.

Sınav tarihinin ilan edilmesi, öğrencilerin hazırlıklarını planlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Erken hazırlık ve başvuruların eksiksiz tamamlanması, bursluluk sınavında başarılı olma şansını artıracaktır.