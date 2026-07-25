Bursaspor ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde "Bursaspor Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yeni sezon öncesi iki takımın son durumunu görmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayınlanacağı kanal, maç saati ve diğer detaylara yoğun ilgi gösteriyor.

BURSASPOR SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Bursaspor, güçlü rakibi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlı ekibin taraftarları ve futbolseverler, "Bursaspor Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bursaspor ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, iki takımın yeni sezon öncesindeki son durumunu görmesi açısından büyük önem taşıyor. Bursa'da oynanacak mücadelede teknik direktörlerin farklı oyunculara forma şansı vermesi beklenirken, maçın yayın bilgileri ve tüm detayları da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

BURSASPOR SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Bursaspor ile Shakhtar Donetsk arasındaki hazırlık maçı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek mücadele, iki ekip için önemli bir prova niteliği taşıyor.

BURSASPOR SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

BURSASPOR SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak hazırlık maçı, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT SPOR CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçını yayınlayacak olan TRT Spor, aşağıdaki platformlardan takip edilebiliyor:

• Digiturk: 86. kanal

• D-Smart: 86. kanal

• Kablo TV: 133. kanal

• Tivibu: 85. kanal

• Turkcell TV+: 70. kanal

• Türksat uydusu üzerinden

• İnternet üzerinden şifresiz

BURSASPOR SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ile Shakhtar Donetsk arasındaki hazırlık karşılaşması, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Yeni sezon öncesinde taraftarının önüne çıkacak olan Bursaspor, güçlü rakibi karşısında performansını test ederken, futbolseverler de mücadeleyi yakından takip etme fırsatı bulacak.