Bursaspor Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, Bursaspor Esenler Erokspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bursaspor Esenler Erokspor maçı için geri sayım sürerken, karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal gündemdeki yerini aldı. İki takımın mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, “ Bursaspor Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri Bursaspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak. Sezon mücadelesinde önemli bir karşılaşmaya çıkacak iki takımın maçını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, “Bursaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, stadyumu ve canlı yayın bilgileri...

BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bursaspor ile Esenler Erokspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Bursa'da futbolseverleri bir araya getirecek mücadelede iki ekip, ligde önemli bir 90 dakikaya çıkacak.

BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Bursaspor-Esenler Erokspor karşılaşması, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler ve maç kadroları da karşılaşma saatine doğru netlik kazanacak.

BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Esenler Erokspor maçı futbolseverler tarafından Bein Sports Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen taraftarlar, ilgili platformlardaki kanal bilgileri üzerinden yayına ulaşabilecek.

BEIN SPORTS MAX 1 BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Bursaspor-Esenler Erokspor karşılaşmasının yayıncılarından Bein Sports Max 1, Digiturk platformunda 82. kanalda yer alıyor. Kanal üzerinden mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen izleyicilerin yayın saatinde ilgili kanalı kontrol etmeleri gerekiyor.

TRT SPOR BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmanın bir diğer yayıncısı olan TRT Spor, farklı platformlar üzerinden izlenebiliyor. TRT Spor; Digiturk'te 86, D-Smart'ta 86, Kablo TV'de 133, Tivibu'da 85 ve Turkcell TV+'ta 70. kanalda yayın yapıyor. Ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın seçeneği bulunuyor.

BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ile Esenler Erokspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşmasına Atatürk Spor Kompleksi Matlı ev sahipliği yapacak. Bursa'da oynanacak mücadelede Bursaspor, taraftarı önünde Esenler Erokspor karşısında puan mücadelesi verecek.

BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

Bursaspor-Esenler Erokspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı Bein Sports Max 1 ve TRT Spor üzerinden takip edebilecek. TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın seçeneği de izleyicilerin kullanımına sunuluyor. Yayın bilgilerinde değişiklik yaşanması ihtimaline karşı karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşların güncel programlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.