Bursa'da yarın okullar tatil mi? 15 Nisan 2026 okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Bursa’da 15 Nisan Çarşamba günü için eğitim ve hava durumu gündemde yer alıyor. Öğrenci ve veliler, resmi açıklamalar ile birlikte günlük planlarını netleştirmeye çalışıyor.

BURSA HAVA DURUMU

Bursa’da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü için yapılan tahminlere göre kent genelinde bahar havası etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 18 ila 20 derece arasında seyretmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde ise termometrelerin 8 ila 11 derece aralığında ölçülmesi öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık değerlerinin de gündüz saatlerinde 17-19 derece civarında olması, günün genelinde ılık bir havanın hakim olacağını ortaya koyuyor.

Gökyüzünün parçalı bulutlu ya da zaman zaman tamamen bulutlu olması beklenirken, bazı tahminlerde kısa süreli hafif yağış ihtimali de yer alıyor. Günlük yağış miktarının 5 ila 10 mm seviyelerinde kalabileceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeybatı yönlü ve 10-15 km/s hızında esmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissinin daha belirgin olması nedeniyle dışarı çıkacakların hazırlıklı olması gerekebilir.

OKULLAR TATİL Mİ BURSA?

Bursa’da eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin resmi kurumlar tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Nisan tarihine ilişkin herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Bu nedenle eğitim programının planlandığı şekilde sürmesi bekleniyor.

Son dönemde tatil kararlarının çoğunlukla kış aylarında ve yoğun kar yağışı gibi olağanüstü hava koşullarında alındığı biliniyor. Nisan ayının ortasında ise bu tür bir durumun yaşanmasına yönelik herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Kurumların internet siteleri üzerinden yapılacak olası güncellemeler ise takip edilmeye devam ediyor.

