BURSA İFTAR VAKTİ 2026: Bursa İmsakiye 19 Şubat bugün iftar saat kaçta? Bursa teravih namazı saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında da Bursa'da manevi bir seferberlik havasıyla karşılanıyor. 19 Şubat Perşembe günü başlayacak mübarek ay, ilk sahurla birlikte şehir genelinde milyonlarca insanı aynı niyet ve aynı vakitte buluşturacak. Peki, Bursa İmsakiye 19 Şubat bugün iftar saat kaçta? Bursa teravih namazı saat kaçta? Detaylar...

BURSA İFTAR VAKTİ 2026

Ramazan ayının 1. günü 19 Şubat Perşembe olarak idrak edilecek. Bursa'da ilk iftar 18:48'de yapılacak. Gün boyu tutulan oruçlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak.

Bursa İftar Vakti 2026 takvimine göre 19 Şubat Perşembe günü saat 18:48'de akşam ezanı okunacak ve vatandaşlar oruçlarını açabilecek. İftar sofraları, aile buluşmalarının yanı sıra mahalle iftarları ve toplu organizasyonlarla da kentin sosyal hayatına hareket kazandıracak.

BURSA İMSAKİYE 19 ŞUBAT BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk sahuru 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece yapılacak. Bursa'da sahur (imsak) vakti 06:20 olarak açıklandı. Bu saat itibarıyla imsak vakti girecek ve oruç başlayacak.

19 Şubat günü için Bursa İmsakiye bilgileri şöyle:

Sahur (İmsak) Vakti: 06:20

İftar Vakti: 18:48

BURSA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak. Yani ilk oruçtan bir gece önce camilerde teravih heyecanı yaşanacak.

Teravih namazı saatleri şu şekilde:

18 Şubat Çarşamba: 20:08

19 Şubat Perşembe: 20:09

Buna göre Bursa'da ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü saat 20:08'de eda edilecek. Ramazan'ın ilk günü olan 19 Şubat Perşembe akşamı ise teravih namazı saat 20:09'da kılınacak.