Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Aralık Bursa'da az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Sabah saatlerinde hissedilen bu hafif titreme, Bursa'nın birçok semtinde fark edildi. Kentte kısa süreli bir panik yaşanırken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar sarsıntıyı daha belirgin hissettiklerini ifade etti. Sosyal medya kullanıcıları, " Bursa'da deprem mi oldu?" ve " Bursa'da az önce nerede deprem oldu?" sorularıyla gelişmeleri takip etmeye başladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afad, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Ülke çapında meydana gelen depremler, gelişmiş ölçüm cihazlarıyla anında kaydedilerek kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı, yer hareketlerini hızlı şekilde sisteme aktarırken; her iki kurumun "Son Depremler" sayfaları, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler aynı zamanda bilimsel çalışmalar için de büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan bilgiler, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik ayrıntıları içeriyor. Böylece vatandaşlar, doğrulanmış bilgiler üzerinden hareket ederek gereksiz bilgi kirliliğinden uzak kalabiliyor. AFAD ayrıca düzenlediği tatbikatlar ve eğitim programlarıyla toplumda deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.

30 ARALIK BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Aralık 2025'te Bursa genelinde hissedilen hafif sarsıntı, kısa süreli bir kaygı ve merak uyandırdı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah erken saatlerde hissettikleri titremeyi sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili resmi açıklamalarını yayımladı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca güvenilir kaynaklardan bilgi almaları konusunda uyardı.