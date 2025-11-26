Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen yer hareketi, kısa süreli panik ve tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada "Bursa'da deprem mi oldu?" paylaşımları kısa sürede yayıldı. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de konuya dair ilk açıklamalarını yaptı. Peki, Bursa'da gerçekten deprem mi meydana geldi? 26 Kasım sabahı Bursa'da deprem nerede oldu? İşte detaylar...

Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, Bursa'nın birçok semtinde fark edildi. Kent sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşarken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar hareketi daha belirgin hissettiklerini ifade etti. Sosyal medyada "Bursa'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarını yakından takip etti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Ülke çapında gerçekleşen depremler, gelişmiş sensörlerle anında kaydedilerek kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı, yer hareketlerini hızlı şekilde sisteme iletirken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" sayfaları halkın en güncel bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler aynı zamanda bilimsel araştırmalar için de önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem kayıtları, her sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detayları içeriyor. Böylece vatandaşlar güvenilir bilgilere ulaşabiliyor ve yanlış bilgilerin önüne geçilebiliyor. Kurum, düzenli eğitim ve tatbikatlarla toplumda deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.

26 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

26 Kasım 2025 sabahı Bursa genelinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah saatlerinde hissettikleri hareketi sosyal medyada paylaştı. Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi açıklamalar yayımladı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgiler yer aldı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca doğrulanmış resmi kaynaklardan bilgi almaları konusunda uyardı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.