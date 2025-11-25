Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, Bursa'nın birçok semtinde fark edildi. Kent sakinleri kısa süreli bir tedirginlik yaşarken, özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar hareketi daha yoğun hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada "Bursa'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarını takip etti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Ülke çapında gerçekleşen depremler, gelişmiş sensörlerle anında kaydedilerek kamuoyuna aktarılıyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı, yer hareketlerini hızlı şekilde sisteme iletirken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" sayfaları halkın en güncel bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler ayrıca bilimsel çalışmalar için de önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem kayıtları, her sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detayları içeriyor. Böylece vatandaşlar güvenilir bilgilere ulaşabiliyor ve asılsız söylentilerin önüne geçilebiliyor. Kurum, düzenli eğitim ve tatbikatlarla toplumda deprem farkındalığını artırmayı da hedefliyor.

25 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

25 Kasım 2025 sabahı Bursa genelinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah saatlerinde hissettikleri hareketi sosyal medyada paylaştı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi açıklamalar yayımladı. Bu açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylar yer aldı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca doğrulanmış resmi kaynaklardan bilgi almaları konusunda uyardı.