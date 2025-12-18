Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Aralık Bursa'da az önce nerede, kaç şidetinde deprem oldu?

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Aralık Bursa'da az önce nerede, kaç şidetinde deprem oldu?
Şehrin genelinde hissedilen hafif yer sarsıntısı, kısa süreli bir tedirginlik ve merak uyandırdı. Sosyal medyada "Bursa'da deprem mi oldu?" şeklindeki paylaşımlar hızla arttı. Bunun üzerine AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, konuya ilişkin ilk açıklamalarını paylaştı. Peki, gerçekten Bursa'da deprem mi oldu? 18 Aralık Bursa'da az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar…

Sabah saatlerinde hissedilen bu sarsıntı, Bursa'nın birçok semtinde fark edildi. Kentte kısa süreli bir endişe yaşanırken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar hareketliliği daha belirgin hissettiklerini aktardı. Sosyal medya kullanıcıları, " Bursa'da deprem mi oldu?" ve " Bursa'da az önce nerede deprem oldu?" sorularını paylaşarak gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 takip ediyor. Ülke çapında meydana gelen tüm depremler, gelişmiş ölçüm cihazlarıyla anında kaydedilerek kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı, yer hareketlerini hızlı bir şekilde sisteme aktarırken; her iki kurumun "Son Depremler" sayfaları vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler, aynı zamanda bilimsel araştırmalar için de önem taşıyor.

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Aralık Bursa'da az önce nerede, kaç şidetinde deprem oldu?

AFAD tarafından paylaşılan bilgiler, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detayları içeriyor. Böylece vatandaşlar, doğrulanmış veriler aracılığıyla bilgi kirliliğinden uzak durabiliyor. AFAD ayrıca düzenlediği tatbikatlar ve eğitim programlarıyla toplumda deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

18 Aralık 2025 Bursa genelinde hissedilen hafif sarsıntı, kısa süreli kaygıya ve meraka neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah erken saatlerde hissettikleri titreşimi sosyal medyada paylaştı. Bu gelişmenin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili resmi açıklamalarını yayınladı. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca güvenilir kaynaklardan bilgi almaları gerektiğini hatırlattı.

