Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Aralık Bursa'da az önce nerede, kaç şidetinde deprem oldu?

Sabah saatlerinde hissedilen bu sarsıntı, Bursa'nın birçok semtinde fark edildi. Kentte kısa süreli bir endişe yaşanırken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar hareketliliği daha belirgin hissettiklerini aktardı. Sosyal medya kullanıcıları, " Bursa'da deprem mi oldu?" ve " Bursa'da az önce nerede deprem oldu?" sorularını paylaşarak gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 takip ediyor. Ülke çapında meydana gelen tüm depremler, gelişmiş ölçüm cihazlarıyla anında kaydedilerek kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı, yer hareketlerini hızlı bir şekilde sisteme aktarırken; her iki kurumun "Son Depremler" sayfaları vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler, aynı zamanda bilimsel araştırmalar için de önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan bilgiler, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detayları içeriyor. Böylece vatandaşlar, doğrulanmış veriler aracılığıyla bilgi kirliliğinden uzak durabiliyor. AFAD ayrıca düzenlediği tatbikatlar ve eğitim programlarıyla toplumda deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

18 ARALIK BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

18 Aralık 2025 Bursa genelinde hissedilen hafif sarsıntı, kısa süreli kaygıya ve meraka neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah erken saatlerde hissettikleri titreşimi sosyal medyada paylaştı. Bu gelişmenin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili resmi açıklamalarını yayınladı. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca güvenilir kaynaklardan bilgi almaları gerektiğini hatırlattı.