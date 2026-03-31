Bursa Büyükşehir Belediyesi SON DAKİKA! Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 'rüşvet' soruşturmasında kimler gözaltına alındı? (TAM İSİM LİSTESİ)

Bursa’da kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve kızı da dahil olmak üzere toplam 55 kişi gözaltına alındı. Peki, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı "rüşvet" soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Detaylar...

Bursa’da kritik bir gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve kızı dahil toplam 55 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve gözaltına alınan isimlerin tam listesi haberimizde yer alıyor.

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "RÜŞVET" SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Soruşturma kapsamında, başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.

Soruşturma 5 ilde eş zamanlı operasyonlarla yürütüldü.

55 kişi gözaltına alınırken, hakkında yakalama çalışmaları devam eden 4 kişi bulunuyor.

Mustafa Bozbey’in evi ve belediye binasında arama yapıldı; cep telefonuna el konuldu.

Toplamda 51 ikamet, 23 iş yeri, 1 vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımındaki araçlara el konuldu.

GÖZALTINA ALINANLAR (TAM LİSTE)

Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

Seden BOZBEY (Mustafa Bozbey’in eşi)

Side BOZBEY GÜRER (Mustafa Bozbey’in kızı)

Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

Ramiz BOZBEY (Mustafa Bozbey’in kardeşi)

Ertan BOZBEY (Mustafa Bozbey’in kardeşi)

İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa Bozbey’in Eski Özel Kalem Müdürü)

Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Mehmet Necati ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

4 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında yakalama çalışmaları devam eden şüpheliler:

Abdülkadir ALKAN (İş İnsanı)

Naci ABAY (İş İnsanı)

Şevket GÜNDÜZ (İş İnsanı)

Tuğrul KUTLUAY (İş İnsanı)

USULSÜZ EMSAL SATIŞLARI TESPİT EDİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey bazı belediye çalışanlarının, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİNİN DETAYLARI

51 ikamet, 23 iş yeri, 1 vakıf adresi ve şüphelilere ait araçlarda arama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.