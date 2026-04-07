Bursa BUSKİ su kesintisi! 7-8 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 7-8 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 3 Nisan 2026 ile 7 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında, kanalizasyon çalışmaları sırasında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 23 Mart 2026 ile 3 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında, çalışmalar kapsamında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi uygulanmıştır.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 4 Nisan 2026 ile 8 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında, kanalizasyon çalışmaları kapsamında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer

Ataevler bölgesinde yer alan Işıktepe Mahallesi Foça Sokak ve çevresinde, 7 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Odunluk Mahallesi Akpınar, Lefkoşe, İzmiryolu, Mihraplı ve İstiklal Marşı caddeleri arasında kalan bölgede, 7 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında planlı çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Maltepe Mahallesi Neşe Sokak ve çevresinde, 7 Nisan 2026 tarihinde saat 17.15 ile 19.00 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

