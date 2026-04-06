Bursa BUSKİ su kesintisi! 6-7 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Nisan su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 3 Nisan 2026 saat 09.00 ile 7 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 23 Mart 2026 saat 09.00 ile 3 Nisan 2026 saat 18.00 arasında planlanan çalışmalar kapsamında zaman zaman su kesintisi uygulanmıştır.

Aynı mahallelerde 4 Nisan 2026 saat 09.00 ile 8 Nisan 2026 saat 18.00 arasında devam eden çalışmalar nedeniyle tekrar aralıklı su kesintileri yapılacaktır.

Nilüfer

Odunluk Mahallesi’nde Akpınar, Lefkoşe, İzmiryolu, Mihraplı ve İstiklal Marşı caddeleri arasında kalan bölgede 7 Nisan 2026 günü saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Üçevler Mahallesi Doğu Sokak ve çevresinde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 14.45 ile 16.45 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Beyazıt Mahallesi Havuzlu Sokak ve çevresinde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Çınarönü Mahallesi Avlu Sokak ve çevresinde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 14.15 ile 16.15 arasında arıza çalışması sebebiyle su kesintisi yapılacaktır.

Mevlana Mahallesi ile bağlantılı bölgelerde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 17.30 ile 20.00 arasında arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Millet Mahallesi kapsamında Çelebi Mehmet Mahallesi Arpaçay Sokak ve çevresinde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.