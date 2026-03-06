Bursa BUSKİ su kesintisi! 6-7-8 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6-7 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6-7 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Hamzabey Mahallesi ile birlikte Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 4 Mart 2026 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında arıza oluşması ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olmaları istenmektedir.

Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 3 Mart 2026 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılabilecektir. Çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle kesinti yaşanabileceği belirtilmiş ve vatandaşların tedbirli olmaları rica edilmiştir.

Nilüfer

30 Ağustos Zafer Mahallesi ve çevresinde BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır.

30 Ağustos Mahallesi Karşı Bağlar Caddesi'nde yürütülen yol çalışmaları sırasında ana içme suyu hattına zarar verilmesi nedeniyle 4 Mart 2026 tarihinde saat 11.30'dan itibaren su kesintisi yaşanmış olup ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığı ve suyun saat 18.00'e kadar yeniden verilmesinin planlandığı bildirilmiştir.

Osmangazi

Sırameşeler Mahallesi Sarmaşık Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 6 Mart 2026 tarihinde saat 16.30 ile 17.30 arasında su kesintisi yapılacağı duyurulmuştur. BUSKİ ekipleri arızayı gidermek için bölgede çalışma yürütmektedir.