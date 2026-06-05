Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere Mahallesi'nin Yeniköy mevkisinde, UEDAŞ kaynaklı şebeke arızası nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Karacabey ilçesine bağlı Canbalı Mahallesi'nde yürütülen hat deplase çalışmaları nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 18.30 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı önlem amacıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 2 Haziran 2026 ile 7 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir.

Aynı çalışmaların devamı kapsamında, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 8 Haziran 2026 ile 13 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, Halay Caddesi ve çevresinde yürütülen arıza çalışmaları nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde, Çaylak Sokak ve çevresinde gerçekleştirilen arıza çalışmaları nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

Yıldırım ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde, Şabanbahçe Sokak ve çevresinde meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 17.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.