Bursa BUSKİ su kesintisi! 30 Haziran-1 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA

Mustafakemalpaşa ilçesinde, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 27 Haziran 2026 ile 2 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

NİLÜFER

Nilüfer ilçesinde, Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde, 27 Haziran 2026 ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer ilçesinde, Yolçatı Mahallesi, Minareliçavuş Mahallesi ve çevresinde, 30 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

OSMANGAZİ

Osmangazi ilçesinde, Alemdar Mahallesi, Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve çevresinde, 27 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Barbaros Mahallesi, Baraj Yolu Caddesi ve çevresinde, 1 Temmuz 2026 ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Barbaros Mahallesi, Demirtaş Baraj Yolu Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 30 Haziran 2026 tarihinde 12.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.