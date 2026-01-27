Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda su kesintileri yaşanabilecektir. Kesintiler, 17 Ocak 2026 ile 27 Ocak 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Aynı kapsamda, Mustafakemalpaşa ilçesinin Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresinde de su kesintileri yaşanabilecektir. Söz konusu kesintiler 18 Ocak 2026 ile 28 Ocak 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları önemle rica olunur.

OSMANGAZİ

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi ile Sakarya ve Barbaros mahallelerinin bir kısmında, arıza çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 27 Ocak 2026 tarihinde saat 09.40'ta başlayacak ve aynı gün saat 18.00'e kadar devam edecektir. Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde sular daha erken verilebilecektir. Vatandaşların musluklarını kontrollü kullanmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.