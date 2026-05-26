Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi’nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 22 Mayıs 2026 ile 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi’nin yanı sıra Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile bu bölgelerdeki çeşitli cadde ve sokaklar da etkilenecektir.

Osmangazi

Adalet Mahallesi’nde, arıza çalışmaları nedeniyle 26 Mayıs 2026 tarihinde 16.10 ile 18.30 saatleri arasında Zafer Caddesi ve çevresinde su kesintisi uygulanacaktır.

Akpınar Mahallesi’nde, arıza çalışmaları nedeniyle 26 Mayıs 2026 tarihinde 16.30 ile 19.00 saatleri arasında 1. Hülya Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Esenevler Mahallesi ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 26 Mayıs 2026 tarihinde 14.45 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

